Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Flickas piktinasi „Barcelonos“ delsimu registruoti naujus žaidėjus prieš „La Liga“ startą

2025-08-16 12:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 12:06

„Barcelonos“ vyriausiasis treneris Hansi Flickas pripažino, jog nėra patenkintas, jog prieš šeštadienį vyksiančias Ispanijos „La Liga“ pirmenybių pirmąsias rungtynes su „Mallorca“ vis dar tenka laukti tol, kol bus užregistruoti naujokai Joanas Garcia ir Marcusas Rashfordas.

Hansi Flickas | Scanpix nuotr.

„Barcelonos“ vyriausiasis treneris Hansi Flickas pripažino, jog nėra patenkintas, jog prieš šeštadienį vyksiančias Ispanijos „La Liga“ pirmenybių pirmąsias rungtynes su „Mallorca“ vis dar tenka laukti tol, kol bus užregistruoti naujokai Joanas Garcia ir Marcusas Rashfordas.

REKLAMA
0

„Nesu patenkintas dėl šios situacijos. Visgi žinau ją ir tikiu klubu. Turime palaukti. Manau, kad situacija buvo tokia pati ir praėjusiame sezone. Tiesiog turime sutelkti dėmesį į tai, ką galime pakeisti, ką laikome savo rankose, o kalbant apie kitus dalykus, tikiu klubu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusiame sezone pradėjome savo misiją ir norime ją tęsti. Kai laimi tris titulus, tai nėra pabaiga, tai tiesiog progresas. Esame susitelkę ir norime laimėti kiekvienas rungtynes. Svarbiausia yra pergalė. Manau, kad esame geros formos, tačiau žinome, kad varžovai „La Ligoje“ yra labai geri, todėl turėsime atiduoti visas jėgas“, – kalbėjo strategas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak ESPN šaltinių, J. Garcia turėtų būti užregistruotas po to, kai „Barcelona“ gavo leidimą skirti 80 proc. traumuoto vartininko Marco-Andre ter Stegeno atlyginimo naujų žaidėjui registracijai, kuris negalės žaisti daugiau nei keturis mėnesius.

„Barcelonos“ direktorių valdyba taip pat yra pasirengusi suteikti 7 mln. eurų banko garantiją būsimiems uždarbiams, kad atsirastų vietos neviršijant atlyginimų ribos užregistruoti M. Rashfordą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų