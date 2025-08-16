Flickas piktinasi „Barcelonos“ delsimu registruoti naujus žaidėjus prieš „La Liga“ startą

„Nesu patenkintas dėl šios situacijos. Visgi žinau ją ir tikiu klubu. Turime palaukti. Manau, kad situacija buvo tokia pati ir praėjusiame sezone. Tiesiog turime sutelkti dėmesį į tai, ką galime pakeisti, ką laikome savo rankose, o kalbant apie kitus dalykus, tikiu klubu.
Praėjusiame sezone pradėjome savo misiją ir norime ją tęsti. Kai laimi tris titulus, tai nėra pabaiga, tai tiesiog progresas. Esame susitelkę ir norime laimėti kiekvienas rungtynes. Svarbiausia yra pergalė. Manau, kad esame geros formos, tačiau žinome, kad varžovai „La Ligoje“ yra labai geri, todėl turėsime atiduoti visas jėgas“, – kalbėjo strategas.
Pasak ESPN šaltinių, J. Garcia turėtų būti užregistruotas po to, kai „Barcelona“ gavo leidimą skirti 80 proc. traumuoto vartininko Marco-Andre ter Stegeno atlyginimo naujų žaidėjui registracijai, kuris negalės žaisti daugiau nei keturis mėnesius.
„Barcelonos“ direktorių valdyba taip pat yra pasirengusi suteikti 7 mln. eurų banko garantiją būsimiems uždarbiams, kad atsirastų vietos neviršijant atlyginimų ribos užregistruoti M. Rashfordą.
