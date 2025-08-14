„La Liga“ finansų taisyklės ardo konkurenciją: „Getafe“ prezidentas aršiai pasisakė apie ispanų futbolo problemas

„Mes esame Europos futbolo pajuoka“, – pareiškė A. Torresas, komentuodamas pastarųjų metų struktūrinius apribojimus.
Anot prezidento, dabartinė sistema neleidžia klubams laisvai registruoti žaidėjų ir trukdo vidutinio dydžio komandoms kurti konkurencingą sudėtį.
„Aš pardaviau vieną geriausių centro gynėjų lygoje gerokai pigiau nei jis vertas, kad galėčiau užregistruoti bent 16 ar 17 žaidėjų komandoje,“ – pabrėžė A. Torresas.
Jo manymu, „La Liga“ algų limito riba, leidžianti išleisti iki 70% praėjusių metų pajamų žaidėjų ir personalo algoms bei transferų išlaidoms, tiesiogiai suskaido lygą į dvi dalis: elitinius klubus ir tuos, kurie remiasi akademijos auklėtiniais bei priversti pardavinėti potencialius lyderius už minimalią kainą.
A. Torresas teigia, kad nuolatiniai apribojimai ne tik silpnina klubus, bet ir gadina „La Liga“ įvaizdį tarptautinėje erdvėje.
„Mes sakome, kad tai geriausia lyga pasaulyje, o tada negalime registruoti savo žaidėjų – tai tampa gėda prieš Europą.“
„Getafe“ prezidento neigiamai buvo įvertintas ir noras lygos rungtynes žaisti už Ispanijos ribų. Priminsime, jog tokį norą pateikė lyga kartu su „Villarreal“ bei „Barcelona“ klubais, o dvikova vyktų JAV.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!