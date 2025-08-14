Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„La Liga“ finansų taisyklės ardo konkurenciją: „Getafe“ prezidentas aršiai pasisakė apie ispanų futbolo problemas

2025-08-14 18:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 18:49

„Getafe“ klubo prezidentas Angelis Torresas šią savaitę viešai sukritikavo „La Liga“ finansinio sąžiningumo taisykles ir lygos tvarką.

„La Liga“ | Scanpix nuotr.

„Getafe“ klubo prezidentas Angelis Torresas šią savaitę viešai sukritikavo „La Liga“ finansinio sąžiningumo taisykles ir lygos tvarką.

REKLAMA
0

„Mes esame Europos futbolo pajuoka“, – pareiškė A. Torresas, komentuodamas pastarųjų metų struktūrinius apribojimus.

Anot prezidento, dabartinė sistema neleidžia klubams laisvai registruoti žaidėjų ir trukdo vidutinio dydžio komandoms kurti konkurencingą sudėtį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš pardaviau vieną geriausių centro gynėjų lygoje gerokai pigiau nei jis vertas, kad galėčiau užregistruoti bent 16 ar 17 žaidėjų komandoje,“ – pabrėžė A. Torresas.

REKLAMA
REKLAMA

Jo manymu, „La Liga“ algų limito riba, leidžianti išleisti iki 70% praėjusių metų pajamų žaidėjų ir personalo algoms bei transferų išlaidoms, tiesiogiai suskaido lygą į dvi dalis: elitinius klubus ir tuos, kurie remiasi akademijos auklėtiniais bei priversti pardavinėti potencialius lyderius už minimalią kainą.

REKLAMA

A. Torresas teigia, kad nuolatiniai apribojimai ne tik silpnina klubus, bet ir gadina „La Liga“ įvaizdį tarptautinėje erdvėje.

„Mes sakome, kad tai geriausia lyga pasaulyje, o tada negalime registruoti savo žaidėjų – tai tampa gėda prieš Europą.“

„Getafe“ prezidento neigiamai buvo įvertintas ir noras lygos rungtynes žaisti už Ispanijos ribų. Priminsime, jog tokį norą pateikė lyga kartu su „Villarreal“ bei „Barcelona“ klubais, o dvikova vyktų JAV.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų