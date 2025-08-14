Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Killianas Hayesas atmeta Eurolygos klubų pasiūlymus

2025-08-14 18:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 18:23

2020 metais 7-u šaukimu NBA naujokų biržoje pakviestas Killianas Hayesas sunkiai randa savo vietą lygoje.

Killianas Hayesas | Scanpix nuotr.

2020 metais 7-u šaukimu NBA naujokų biržoje pakviestas Killianas Hayesas sunkiai randa savo vietą lygoje.

0

Vis dėlto, 24 metų 196 cm ūgio atakų organizatorius rankų nenuleidžia ir sieks NBA kontrakto.

Dar visai neseniai prancūzas buvo siejamas su sugrįžimu į Eurolygą. Šis vedė derybas su Paryžiaus „Paris Basketball“ klubu.

Šiuo domėjosi Madrido „Real“ ir Stambulo „Anadolu Efes“ ekipos, tačiau savo pasiūlymo taip ir nepateikė.

Krepšininkas neketina ieškoti variantų Europoje ir visas jėgas ketina skirti bandymams įsitvirtinti NBA lygoje.

K. Hayesas yra žaidęs Detroito „Pistons“ ir Bruklino „Nets“ komandose.

