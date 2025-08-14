Killianas Hayesas atmeta Eurolygos klubų pasiūlymus

Vis dėlto, 24 metų 196 cm ūgio atakų organizatorius rankų nenuleidžia ir sieks NBA kontrakto.
Dar visai neseniai prancūzas buvo siejamas su sugrįžimu į Eurolygą. Šis vedė derybas su Paryžiaus „Paris Basketball“ klubu.
Šiuo domėjosi Madrido „Real“ ir Stambulo „Anadolu Efes“ ekipos, tačiau savo pasiūlymo taip ir nepateikė.
Krepšininkas neketina ieškoti variantų Europoje ir visas jėgas ketina skirti bandymams įsitvirtinti NBA lygoje.
K. Hayesas yra žaidęs Detroito „Pistons“ ir Bruklino „Nets“ komandose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!