„Barcelona“ leista pasinaudoti „La Liga“ finansinių taisyklių išimtimi

Tai leido klubui pasinaudoti taisyklės išimtimi ir registruoti naują žaidėją be papildomų biurokratinių kliūčių. Vadovybė paskelbė, kad jau rytoj bus formalizuota naujo vartininko Joano Garcios registracija.
M. Ter Stegenas, kuriam neseniai buvo atlikta nugaros operacija, praleido beveik visą praėjusį sezoną dėl kelių traumos, tad šis sprendimas atveria galimybes „Barcelona“ komandos sudėtyje papildyti vartininkų grandį. Iš „Espanyol“ įsigytas J. Garcia dabar galės būti registruotas kaip jo pakaitalas ir dalyvauti artėjančio „La Liga“ sezono rungtynėse.
Rytoj žadamas oficialus registracijos formalumas, po kurio J. Garcia taps pilnaverčiu savo klubo nariu ir galės būti registruojamas Hansi Flicko vadovaujamo klubo rungtynėms.
