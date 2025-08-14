Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ leista pasinaudoti „La Liga“ finansinių taisyklių išimtimi

2025-08-14 00:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 00:35

„Barcelona“ klubas oficialiai pranešė, kad „La Liga“ medicinos komisija pripažino Marco-Andre ter Stegeno traumą ilgalaike.

Marcas-Andre ter Stegenas | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ klubas oficialiai pranešė, kad „La Liga“ medicinos komisija pripažino Marco-Andre ter Stegeno traumą ilgalaike.

REKLAMA
0

Tai leido klubui pasinaudoti taisyklės išimtimi ir registruoti naują žaidėją be papildomų biurokratinių kliūčių. Vadovybė paskelbė, kad jau rytoj bus formalizuota naujo vartininko Joano Garcios registracija.

M. Ter Stegenas, kuriam neseniai buvo atlikta nugaros operacija, praleido beveik visą praėjusį sezoną dėl kelių traumos, tad šis sprendimas atveria galimybes „Barcelona“ komandos sudėtyje papildyti vartininkų grandį. Iš „Espanyol“ įsigytas J. Garcia dabar galės būti registruotas kaip jo pakaitalas ir dalyvauti artėjančio „La Liga“ sezono rungtynėse.

Rytoj žadamas oficialus registracijos formalumas, po kurio J. Garcia taps pilnaverčiu savo klubo nariu ir galės būti registruojamas Hansi Flicko vadovaujamo klubo rungtynėms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų