TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

Į Europos čempionato finalą Ispanijos rinktinę atvedusi trenerė manė, jog liks komandoje: „Niekas man nesakė, kad esu atleista“

2025-08-13 12:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 12:25

Buvusi Ispanijos moterų futbolo rinktinės vyriausioji trenerį Montse Tome prabilo po to, kai buvo atleista iš savo pareigų po pralaimėjimo Anglijai Europos čempionato finale.

Montse Tome | Scanpix nuotr.

Buvusi Ispanijos moterų futbolo rinktinės vyriausioji trenerį Montse Tome prabilo po to, kai buvo atleista iš savo pareigų po pralaimėjimo Anglijai Europos čempionato finale.

Ispanijos futbolo federacija (RFEF) patvirtino, kad M. Tome iš pareigų pasitrauks, kai rugpjūčio pabaigoje baigsis jos kontraktas. Nesėkmingai pasibaigus Europos čempionatui, moterų rinktinės vairą perims iki šiol U-23 komandai vadovavusi Sonia Bermudez.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi pati M. Tome teigė, kad pokalbis su RFEF prezidentu Rafaeliu Louzanu privertė ją manyti, jog ji liks poste.

„Niekas man nesakė, kad esu atleista. Sužinojau, kad daugiau nebevadovausiu rinktinei, iš savo agento žinutės. Louzanas man sakė, kad jei gerai pasirodysime Europos čempionate, liksiu poste. Esu nusivylusi, nes manau, kad jis nesilaikė savo pažado“, – „El Larguero“ sakė M. Tome.

Pastaraisiais metais Ispanijos rinktinėje netrūko pokyčių. M. Tome pakeitė atleistą Jorge Vildą po to, kai 2023 m. pasaulio čempionate kilo Luiso Rubialeso skandalas. Ji sukėlė diskusijų, kai į pirmąją savo sudėtį neįtraukė Jenni Hermoso, tačiau vėliau pakvietė rezultatyviausią Ispanijos futbolininkę į sėkmingą 2023–2024 m. Tautų lygos kampaniją.

Vis dėlto metų pabaigoje J. Hermoso vėl buvo netikėtai išbraukta ir nepateko į Europos čempionato sudėtį. Ispanija nužygiavo iki finalo, tačiau pralaimėjo Anglijai ir vis dar nėra laimėjusi Europos čempionato, nors turi daugybę talentingų žaidėjų.

Naują etapą su S. Bermudez Ispanija pradės spalį – laukia Tautų lygos pusfinalio rungtynės namuose ir išvykoje prieš Švediją.

