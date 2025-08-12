„Real“ nepritaria „La Liga“ rungtynių tarp „Barcelona“ ir „Villarreal“ perkėlimui į JAV

Madrido klubas pareiškė, kad toks siūlymas „suteiktų nepagrįstą sportinį pranašumą“ dalyvaujančioms komandoms ir „sukurtų nepriimtiną precedentą“.
Pirmadienį Ispanijos futbolo federacija (RFEF) sutiko perduoti UEFA prašymą 17-ojo turo rungtynes, numatytas žaisti gruodžio 20-osios savaitgalį, surengti Majamio „Hard Rock“ stadione.
„La Liga“ pirmą kartą pasiūlė surengti oficialias rungtynes Majamyje 2018–2019 m. sezone, tačiau planus teko atidėti dėl FIFA, RFEF ir JAV futbolo federacijos pasipriešinimo.
Pastaraisiais metais „Real“ su „La Liga“ vadovybe nuolat nesutarė dėl įvairių klausimų, klubas ne kartą reiškė nepasitenkinimą dėl prezidento Javiero Tebaso vadovavimo lygai.
Antradienį paskelbtame pranešime klubas teigė jau paprašęs FIFA neleisti šių rungtynių, „jei tam nebus gautas visų turnyre dalyvaujančių klubų sutikimas“.
„Real“ taip pat paragino UEFA daryti spaudimą RFEF, kad ši atsiimtų savo prašymą, o Ispanijos Aukščiausiąją sporto tarybą (CSD) – atsisakyti suteikti leidimą.
„Madrido „Real“ nori išreikšti savo nariams, sirgaliams ir futbolo mėgėjams tvirtą nepritarimą siūlymui 17-ojo turo aukščiausios lygos rungtynes tarp „Villarreal“ ir „Barcelona“ žaisti už Ispanijos ribų, – skelbiama klubo pranešime. – Šis sprendimas, priimtas be išankstinės informacijos ar konsultacijų su turnyre dalyvaujančiais klubais, pažeidžia esminį teritorinio abipusiškumo principą, kuris galioja dviejų ratų čempionatuose (vienos rungtynės namuose, kitos – varžovo aikštėje), iškreipia konkurencinę pusiausvyrą ir suteikia nepagrįstą sportinį pranašumą klubams, pateikusiems tokį prašymą.
Varžybų vientisumas reikalauja, kad visos rungtynės būtų rengiamos tomis pačiomis sąlygomis visoms komandoms. Vienašališkas šios tvarkos pakeitimas pažeidžia dalyvių lygybę, kvestionuoja rezultatų teisėtumą ir nustato nepriimtiną precedentą, atveriantį kelią išimtinėms situacijoms, grindžiamoms ne sportiniais interesais, o tai akivaizdžiai kenkia sportiniam sąžiningumui ir kelia riziką iškreipti varžybas.
Jei šis siūlymas bus įgyvendintas, jo pasekmės bus tokios rimtos, kad tai taps lūžio tašku futbolo pasaulyje.
Bet koks tokio pobūdžio pakeitimas privalo sulaukti aiškaus ir vieningo visų turnyre dalyvaujančių klubų sutikimo.“
„La Liga“ prezidentas J. Tebasas pernai ESPN teigė, kad lyga siekia įgyvendinti tikslą surengti oficialias rungtynes JAV 2025–2026 m. sezone.
„La Liga“ nėra vienintelė aukščiausia Europos lyga, planuojanti rengti rungtynes užsienyje – Italijos futbolo federacija patvirtino planą 2025 m. vasarį „Serie A“ mačą tarp „AC Milan“ ir „Como“ surengti Australijoje.
