Frankas Ntilikina gali papildyti „Monaco“ gretas

27 metų 193 cm ūgio gynėju susidomėjo Monako „AS Monaco“ klubas.
Serbai yra linkę paleisti krepšininką ir nemato jo savo ateities planuose. Tuo tarpu Monako komanda nori turėti pakankamai prancūzų, kuriuos galėtų registruoti vietiniame čempionate.
Praeitą sezoną Eurolygoje F. Ntilikina per vidutiniškai 20 minučių pasiekė 7 taškų, 1,7 atkovoto kamuolio ir 2 rezultatyvių perdavimų vidurkius.
