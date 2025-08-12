Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Frankas Ntilikina gali papildyti „Monaco“ gretas

2025-08-12 20:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 20:20

Po sezono Serbijoje Frankas Ntilikina gali palikti Belgrado „Partizan“ ekipą.

Frankas Ntilikina | FIBA nuotr.

Po sezono Serbijoje Frankas Ntilikina gali palikti Belgrado „Partizan“ ekipą.

0

27 metų 193 cm ūgio gynėju susidomėjo Monako „AS Monaco“ klubas.

Serbai yra linkę paleisti krepšininką ir nemato jo savo ateities planuose. Tuo tarpu Monako komanda nori turėti pakankamai prancūzų, kuriuos galėtų registruoti vietiniame čempionate.

Praeitą sezoną Eurolygoje F. Ntilikina per vidutiniškai 20 minučių pasiekė 7 taškų, 1,7 atkovoto kamuolio ir 2 rezultatyvių perdavimų vidurkius.

