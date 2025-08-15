Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Julesas Kounde papasakojo kodėl futbolininkai neturėtų būti laikomi herojais ar idealais

2025-08-15 14:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 14:05

Julesas Kounde šią savaitę atvirai prabilo apie futbolo ekonomikos realybę ir sportininkų statusą visuomenėje.

Julesas Kounde | Scanpix nuotr.

Julesas Kounde šią savaitę atvirai prabilo apie futbolo ekonomikos realybę ir sportininkų statusą visuomenėje.

0

„Futbolininkai gali pusę metų, net visus metus negauti algos ir gyventi patogiai – jiems tai niekaip neatsilieptų“, – teigė J. Kounde. Pasak gynėjo, ši situacija visiškai skiriasi nuo paprastų žmonių, kurie kasdien palieka namus septintą ryto ir grįžta aštuntą vakare, kad uždirbtų bent šiek tiek pinigų savo šeimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Barcelona“ gynėjas stebisi, kodėl sirgaliai laiko futbolininkus sektinu pavyzdžiu.

„Nesuprantu, kodėl sirgaliai mato futbolininkus kaip autoritetus ar net herojus. Pats nerekomenduočiau jų laikyti idealu. Tikras pavyzdys yra tėvas, kuris kasdien sunkiai dirba dėl savo šeimos.“

Žaidėjas pabrėžė, kad sporto pasaulyje pinigai ir komfortas dažnai paslepia paprastą kasdienybę, kurioje milijoninės algos ir pasirinkimo laisvė nebūtinai padaro žmogų geresniu ar vertesniu sekimo.

J. Kounde akcentuoja, jog futbolo realybė – ne tik stadionų šviesos ir prestižas. Matomi ir nematomi skirtumai tarp sportininko ir eilinio šeimos žmogaus yra didžiuliai.

„Tikras herojus – ne tas, kuris pasiekia šlovę aikštėje, o tas, kuris kasdien tiekia saugumą ir galimybę gyventi savo vaikams.“

