ATP 1000 turnyrų žaidėjams – rekordinė 18,3 mln. JAV dolerių premija

Pagal 2022 m. pasiektą susitarimą su žaidėjais, tenisininkams atitenka dalis ATP 1000 turnyrų uždirbto pelno. 2022 m. buvo išdalinta 12,2 mln. JAV dolerių suma, o 2023 m. – 6,6 mln. Taigi, už 2024 m. žaidėjai gaus beveik tokią pačią sumą, kaip už dvejus ankstesnius metus kartu sudėjus.
All players who earned ranking points at M1000 level in 2024 will get their slice of the pie.
$18.3M to be divided by total number of ranking points available at all M1000s in 2024 to determine how much (in $) each point is worth. For example, in 2022, it was $300 per point.REKLAMAREKLAMA— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 14, 2025
18,3 mln. JAV dolerių dalinsis visi tenisininkai, kurie 2024 m. ATP 1000 turnyruose pelnė reitingo taškus. Pavyzdžiui, 2022 m. už kiekvieną pelnytą reitingo tašką buvo skirta po 300 papildomų JAV dolerių.
Nemaža dalis ATP 1000 serijos turnyrų pastaraisiais metais buvo pailginti ir trunka nebe savaitę, o po 12 dienų. Nors tenisininkai ir skundžiasi padidėjusiu krūviu, tačiau dėl ilgesnės turnyrų trukmės pavyksta parduoti daugiau bilietų ir uždirbti daugiau pajamų, kurios galiausiai papildo ir pačių tenisininkų kišenes.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!