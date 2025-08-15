Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

ATP 1000 turnyrų žaidėjams – rekordinė 18,3 mln. JAV dolerių premija

2025-08-15 13:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 13:46

ATP paskelbė, kad už 2024 m. elitinių – ATP 1000 serijos – turnyrų dalyviams išdalins papildomus 18,3 mln. JAV dolerių.

Carlosas Alcarazas ir Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

ATP paskelbė, kad už 2024 m. elitinių – ATP 1000 serijos – turnyrų dalyviams išdalins papildomus 18,3 mln. JAV dolerių.

REKLAMA
0

Pagal 2022 m. pasiektą susitarimą su žaidėjais, tenisininkams atitenka dalis ATP 1000 turnyrų uždirbto pelno. 2022 m. buvo išdalinta 12,2 mln. JAV dolerių suma, o 2023 m. – 6,6 mln. Taigi, už 2024 m. žaidėjai gaus beveik tokią pačią sumą, kaip už dvejus ankstesnius metus kartu sudėjus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

18,3 mln. JAV dolerių dalinsis visi tenisininkai, kurie 2024 m. ATP 1000 turnyruose pelnė reitingo taškus. Pavyzdžiui, 2022 m. už kiekvieną pelnytą reitingo tašką buvo skirta po 300 papildomų JAV dolerių.

Nemaža dalis ATP 1000 serijos turnyrų pastaraisiais metais buvo pailginti ir trunka nebe savaitę, o po 12 dienų. Nors tenisininkai ir skundžiasi padidėjusiu krūviu, tačiau dėl ilgesnės turnyrų trukmės pavyksta parduoti daugiau bilietų ir uždirbti daugiau pajamų, kurios galiausiai papildo ir pačių tenisininkų kišenes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų