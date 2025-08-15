Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Sinsinatyje kilęs skandalas: Anna Kalinskaja sukritikavo WTA dėl „nesąžiningo“ tvarkaraščio

2025-08-15 13:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 13:32

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open" moterų teniso turnyras.

Anna Kalinskaja | Scanpix nuotr.

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras.

0

Penktadienį aštuntfinalyje 11 val. vietos laiku (18 val. Lietuvos laiku) lenkė Iga Swiatek (WTA-3) susitiks su „neutralia ruse“ Anna Kalinskaja (WTA-34). Pastaroji, sužinojusi, kad turės žaisti jau pirmąjį dienos mačą, pratrūko.

„Kaip tenisininkės gali parodyti visus savo sugebėjimus, kai turnyro tvarkaraštis yra toks nesąžiningas? Ką galvoja WTA ir turnyro organizatoriai? Po mačo su Aleksandrova namo grįžau 2.40 val. nakties, o atsiguliau į lovą 4 val. nakties. Šiek tiek pamiegojau, o prabudusi ėjau treniruotis. Tada man pasakė, kad rytoj žaisiu 11 val. dienos.

Turnyro organizatoriams ir WTA atrodo, kad aš, priversta keisti savo miego režimą, kažkaip atsistatysiu iki kito mačo? Man visa tai atrodo labai vienpusiška“, – nervinosi A. Kalinskaja.

Reikia pažymėti, kad šiemet Sinsinatį turnyro metu užklupo liūtys. Dėl to ne vieną mačą teko nukelti į kur kas vėlesnį laiką – tai sujaukė tvarkaraštį ir dalis žaidėjų pateko į nepatogią situaciją.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.

