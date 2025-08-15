Sinsinatyje kilęs skandalas: Anna Kalinskaja sukritikavo WTA dėl „nesąžiningo“ tvarkaraščio

Penktadienį aštuntfinalyje 11 val. vietos laiku (18 val. Lietuvos laiku) lenkė Iga Swiatek (WTA-3) susitiks su „neutralia ruse“ Anna Kalinskaja (WTA-34). Pastaroji, sužinojusi, kad turės žaisti jau pirmąjį dienos mačą, pratrūko.
„Kaip tenisininkės gali parodyti visus savo sugebėjimus, kai turnyro tvarkaraštis yra toks nesąžiningas? Ką galvoja WTA ir turnyro organizatoriai? Po mačo su Aleksandrova namo grįžau 2.40 val. nakties, o atsiguliau į lovą 4 val. nakties. Šiek tiek pamiegojau, o prabudusi ėjau treniruotis. Tada man pasakė, kad rytoj žaisiu 11 val. dienos.
Turnyro organizatoriams ir WTA atrodo, kad aš, priversta keisti savo miego režimą, kažkaip atsistatysiu iki kito mačo? Man visa tai atrodo labai vienpusiška“, – nervinosi A. Kalinskaja.
Schedule is not out for tomorrow yet but it would appear that Kalinskaya-Swiatek will be getting an 11am start:
(I agree with Kalinskaya's point, if by chance you get the late finish you should be staying at night) pic.twitter.com/uotXgS1GbYREKLAMA— Tennis Updates (@TennisUpdates25) August 14, 2025
Reikia pažymėti, kad šiemet Sinsinatį turnyro metu užklupo liūtys. Dėl to ne vieną mačą teko nukelti į kur kas vėlesnį laiką – tai sujaukė tvarkaraštį ir dalis žaidėjų pateko į nepatogią situaciją.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.
