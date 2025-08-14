Klaudija Bubelytė ir Sara Dols ITF turnyre po dramatiškos kovos nepateko į pusfinalį

Lietuvė su porininke mačą pradėjo galingu spurtu 4:0. Vėliau jos pralaimėjo savo padavimų seriją ir išbarstė dalį persvaros (4:2). Vėliau tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis (5:3). K. Bubelytei su S. Dols betrūko vieno laimėto geimo iki pergalės sete, tačiau per likusią dalį jos pralaimėjo atkarpą net 0:4.
Antrajame sete jau K. Bubelytė su S. Dols turėjo vytis varžoves (1:4). Lietuvė su ispane pusiausvyrą atstatė realizuodamos du „break pointus“ (4:4). Vėliau lygi kova vyko iki vienuoliktojo geimo, kai varžovės trečiu bandymu realizavo „break pointą“. Po tos akimirkos K. Bubelytė su S. Dols nebeatsitiesė.
K. Bubelytei su S. Dols atiteko 147 JAV doleriai bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
Antradienį dvejetų starte 22-ejų K. Bubelytė (WTA-617) per 2 valandas 48 minutes 5:7, 6:3, 4:6 pralaimėjo 23-ejų italei Federicai Sacco (WTA-825). K. Bubelytei už dalyvavimą vienetų varžybose atiteko 147 JAV doleriai.
Rumunijoje žaidė ir 17-metė Milė Cibulskytė (ITF-2150, ITF jaunių-3177). Ji kvalifikacijos starte 1:6, 1:6 neprilygo 18-metei graikei Eleni Tsetsou (ITF-757, ITF jaunių-1749).
ITF serijos moterų teniso turnyro Rumunijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių
