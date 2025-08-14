Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Pijus Vaitiekūnas Serbijoje žengė į ketvirtfinalį ir pakartojo karjeros rekordą ITF turnyre

2025-08-14 15:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 15:13

Serbijoje tęsiasi ITF serijos vyrų teniso turnyras, kurio aštuntfinalyje ketvirtadienį 22-ejų Pijui Vaitiekūnui (ATP-1622) 4:6, 5:1 įskaityta pergalė prieš 20-metį bulgarą George‘ą Lazarovą (ATP-1554). Abu šie tenisininkai turnyrą pradėjo nuo kvalifikacijos.

Pijus Vaitiekūnas | Sauliaus Čirbos nuotr.

Serbijoje tęsiasi ITF serijos vyrų teniso turnyras, kurio aštuntfinalyje ketvirtadienį 22-ejų Pijui Vaitiekūnui (ATP-1622) 4:6, 5:1 įskaityta pergalė prieš 20-metį bulgarą George'ą Lazarovą (ATP-1554). Abu šie tenisininkai turnyrą pradėjo nuo kvalifikacijos.

0

Mačo pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. Trečiajame geime G. Lazarovas realizavo dar vieną „break pointą“ ir tai tapo lemtingu seto lūžiu – P. Vaitiekūnas vėliau varžovo nepavijo.

Antrajame sete lietuvis ėmė dominuoti nuo trečiojo ketvirtojo geimo. G. Lazarovas, pralaimėjęs atkarpą 0:4, vos prasidėjus septintajam geimui atsisakė tęsti mačą veikiausiai dėl patirtos traumos ar kito negalavimo.

P. Vaitiekūnas, patekdamas į ketvirtfinalį, pakartojo geriausią karjeros rezultatą. Lietuvis pelnė 2 ATP vienetų reitingo taškus ir 438 JAV dolerius, o ketvirtfinalyje žais su turnyro favoritu Denisu Kloku.

Serbijoje žaidė ir 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ITF-499), kuris kvalifikacijoje pasiekė lemiamą – trečią – ratą ir ten 2:6, 4:6 nusileido būtent P. Vaitiekūnui. A. Sabaliauskas pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.

Taip pat antradienį dvejetų starte P. Vaitiekūnas su A. Sabaliausku per 2 valandas 2 minutes 5:7, 6:7 (5:7) neatsilaikė prieš italus – Mattia Nannelli ir Filiberto Fumagalli. Lietuviams atiteko 108 JAV doleriai.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

