Pijus Vaitiekūnas Serbijoje žengė į ketvirtfinalį ir pakartojo karjeros rekordą ITF turnyre

Mačo pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. Trečiajame geime G. Lazarovas realizavo dar vieną „break pointą“ ir tai tapo lemtingu seto lūžiu – P. Vaitiekūnas vėliau varžovo nepavijo.
Antrajame sete lietuvis ėmė dominuoti nuo trečiojo ketvirtojo geimo. G. Lazarovas, pralaimėjęs atkarpą 0:4, vos prasidėjus septintajam geimui atsisakė tęsti mačą veikiausiai dėl patirtos traumos ar kito negalavimo.
P. Vaitiekūnas, patekdamas į ketvirtfinalį, pakartojo geriausią karjeros rezultatą. Lietuvis pelnė 2 ATP vienetų reitingo taškus ir 438 JAV dolerius, o ketvirtfinalyje žais su turnyro favoritu Denisu Kloku.
Serbijoje žaidė ir 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ITF-499), kuris kvalifikacijoje pasiekė lemiamą – trečią – ratą ir ten 2:6, 4:6 nusileido būtent P. Vaitiekūnui. A. Sabaliauskas pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.
Taip pat antradienį dvejetų starte P. Vaitiekūnas su A. Sabaliausku per 2 valandas 2 minutes 5:7, 6:7 (5:7) neatsilaikė prieš italus – Mattia Nannelli ir Filiberto Fumagalli. Lietuviams atiteko 108 JAV doleriai.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
