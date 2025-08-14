Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Aleksandro Isako streikas – „Newcastle“ puolėjas praleis rungtynes

2025-08-14 20:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 20:14

„Newcastle“ klubas prieš naujo „Premier“ lygos sezono startą susiduria su Aleksandro Isako boikotu – puolėjas pradėjo streiką ir artėjančiose rungtynėse prieš „Aston Villa“ nebus įtraukas į komandos sudėtį. A. Isakas nuo praėjusios savaitės nesitreniruoja su pagrindine grupe, o klubo vadovybė patvirtino, kad futbolininkas ignoruoja visas sportines veiklas dėl neaiškios ateities ir noro persikelti į kitą komandą. Nors pastaraisiais mėnesiais „Liverpool“ bandė įsigyti puolėją už r110 mln. eurų sumą, „Newcastle“ nepriėmė pasiūlymo – derybos užstrigo, o pats žaidėjas viešai pareiškė nebesisiekiantis likti „St James’ Park“ stadione.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

„Newcastle" klubas prieš naujo „Premier" lygos sezono startą susiduria su Aleksandro Isako boikotu – puolėjas pradėjo streiką ir artėjančiose rungtynėse prieš „Aston Villa" nebus įtraukas į komandos sudėtį. A. Isakas nuo praėjusios savaitės nesitreniruoja su pagrindine grupe, o klubo vadovybė patvirtino, kad futbolininkas ignoruoja visas sportines veiklas dėl neaiškios ateities ir noro persikelti į kitą komandą. Nors pastaraisiais mėnesiais „Liverpool" bandė įsigyti puolėją už r110 mln. eurų sumą, „Newcastle" nepriėmė pasiūlymo – derybos užstrigo, o pats žaidėjas viešai pareiškė nebesisiekiantis likti „St James' Park" stadione.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Klubo treneris Eddie Howe teigia, kad A. Isako sprendimas griežtai paveikė komandos pasiruošimą sezonui.

„Norėčiau matyti A. Isaką žaidžiantį ir treniruojantis su mumis, bet dabartinė situacija nesikeis. Streikas tęsis bent jau iki rungtynių su „Aston Villa“.“

A. Isako nedalyvavimas pirmose „Premier“ lygos rungtynėse – skaudi žinia ne tik klubo vadovybei, bet ir Švedijos rinktinei. Joje puolėjas yra svarbiausias žaidėjas ir rinktinė laukia puolėjo nuolat žaidžiančio savo ekipoje.

Šiuo metu neaišku, kiek ilgai A. Isakas išliks už klubo sudėties ribų – tolimesni sprendimai priklausys nuo artimiausių savaitės derybų ir „Newcastle“ galimybių rasti jam pamainą rinkoje.

