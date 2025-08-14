Aleksandro Isako streikas – „Newcastle“ puolėjas praleis rungtynes

Klubo treneris Eddie Howe teigia, kad A. Isako sprendimas griežtai paveikė komandos pasiruošimą sezonui.
„Norėčiau matyti A. Isaką žaidžiantį ir treniruojantis su mumis, bet dabartinė situacija nesikeis. Streikas tęsis bent jau iki rungtynių su „Aston Villa“.“
A. Isako nedalyvavimas pirmose „Premier“ lygos rungtynėse – skaudi žinia ne tik klubo vadovybei, bet ir Švedijos rinktinei. Joje puolėjas yra svarbiausias žaidėjas ir rinktinė laukia puolėjo nuolat žaidžiančio savo ekipoje.
Šiuo metu neaišku, kiek ilgai A. Isakas išliks už klubo sudėties ribų – tolimesni sprendimai priklausys nuo artimiausių savaitės derybų ir „Newcastle“ galimybių rasti jam pamainą rinkoje.
