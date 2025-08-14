Buzelis galimai nutekino informacija apie svarbų „Bulls“ ėjimą

Komandos draugas Matas Buzelis savo „Instagram“ istorijoje pasidalijo įrašu, kuris, panašu, netyčia atskleidė apie J. Giddey ir „Bulls“ susitarimą.
Ummmm is Matas Buzelis tipping us off that the Josh Giddey deal is almost signed?
He posted this to his second Instagram account …
(📸 via notmfourteen | IG) pic.twitter.com/bEvX7eyzg3REKLAMAREKLAMA— Bleacher Nation Bulls (@BN_Bulls) August 14, 2025
Remiantis naujausia informacija, „Bulls“ gynėjui siūlo ketverių metų, iki 80 mln. JAV dolerių vertės kontraktą – maždaug po 20 mln. per sezoną.
Praėjusį sezoną J. Giddey pademonstravo universalų žaidimą – vidutiniškai pelnė 14,6 taško, atkovojo 8,1 kamuolio ir atliko 7,2 rezultatyvaus perdavimo, pataikydamas 46,5 proc. metimų iš žaidimo ir 37,8 proc. tritaškių.
