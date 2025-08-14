Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Buzelis galimai nutekino informacija apie svarbų „Bulls“ ėjimą

2025-08-14 20:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 20:11

Čikagos „Bulls“ vis dar nėra pasirašiusi naujos sutarties su apribotu laisvuoju agentu Joshu Giddey. Nors pastaruoju metu netrūko gandų apie galimus mainus, panašu, kad derybos dėl kontrakto pratęsimo artėja prie pabaigos.

Matas Buzelis, Joshas Giddey | Scanpix nuotr.

Čikagos „Bulls“ vis dar nėra pasirašiusi naujos sutarties su apribotu laisvuoju agentu Joshu Giddey. Nors pastaruoju metu netrūko gandų apie galimus mainus, panašu, kad derybos dėl kontrakto pratęsimo artėja prie pabaigos.

0

Komandos draugas Matas Buzelis savo „Instagram“ istorijoje pasidalijo įrašu, kuris, panašu, netyčia atskleidė apie J. Giddey ir „Bulls“ susitarimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remiantis naujausia informacija, „Bulls“ gynėjui siūlo ketverių metų, iki 80 mln. JAV dolerių vertės kontraktą – maždaug po 20 mln. per sezoną.

Praėjusį sezoną J. Giddey pademonstravo universalų žaidimą – vidutiniškai pelnė 14,6 taško, atkovojo 8,1 kamuolio ir atliko 7,2 rezultatyvaus perdavimo, pataikydamas 46,5 proc. metimų iš žaidimo ir 37,8 proc. tritaškių.  

