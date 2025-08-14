Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Huertelis prisijungė prie ASVEL komandos

2025-08-14 20:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 20:03

Thomasas Heurtelis sugrįžta į Eurolygą – oficialiai paskelbta, kad gynėjas pasirašė sutartį su Vilerbano ASVEL komanda.

Thomas Heurtelis | Organizatorių nuotr.

Thomasas Heurtelis sugrįžta į Eurolygą – oficialiai paskelbta, kad gynėjas pasirašė sutartį su Vilerbano ASVEL komanda.

0

Prancūzas šioje ekipoje jau yra žaidęs: 2021-aisiais trumpai vilkėjo ASVEL marškinėlius, o 2009–2011 m. priklausė klubui, tačiau buvo nuomojamas kitoms komandoms.

Paskutinį kartą Eurolygoje Th. Heurtelis rungtyniavo 2021–2022 m. sezone atstovaudamas Madrido „Real“. Vėliau jis persikėlė į Sankt Peterburgą, praėjusį sezoną pradėjo Kinijoje, o užbaigė Ispanijoje.

Praėjusį sezoną La Korunjos „Leyma“ gretose 189 cm ūgio įžaidėjas per vidutiniškai 25 minutes pelnydavo 12,9 taško, atkovodavo 3,4 kamuolio, atlikdavo 9 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 17,9 naudingumo balo.

