Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
20
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuviai po pratęsimo galiausiai palaužė Latvijos rinktinę

2025-08-14 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 18:00

Dramatišką pergalę Euroopos čempionato pasirengimo rungtynėse iškovojo Lietuvos rinktinė. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Rygoje po pratęsimo 109:105 (29:39, 21:20, 23:17, 20:17, 16:12) palaužė Latvijos nacionalinę komandą.

Dramatišką pergalę Euroopos čempionato pasirengimo rungtynėse iškovojo Lietuvos rinktinė. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Rygoje po pratęsimo 109:105 (29:39, 21:20, 23:17, 20:17, 16:12) palaužė Latvijos nacionalinę komandą.

REKLAMA
20

Lietuvai tai yra ketvirta pergalė iš tiek pat žaistų mačų pasirengimo cikle. Penktadienį mūsiškiai Šiauliuose susitiks su Slovėnija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latviai rungtynes pradėjo spurtu 5:0. M. Blaževičius ir R. Jokubaitis pelnė pirmus lietuvių taškus, o pastarasis greitai surinko 12 ir išvedė komandą į priekį 14:9. D. Bertanis dviem tritaškiais grąžino pranašumą latviams – 21:18. Nepaisant J. Valančiūno pastangų, šeimininkai sėkmingai atakavo krepšį ir pasibaigus kėliniui pirmavo 39:29.

REKLAMA
REKLAMA

Latvių puolimui sulėtėjus, L. Birutis sumažino skirtumą – 36:41. K. Porzingis pataikė tolimą tritaškį, L. Birutis atsakė iš arti – 38:44. M. Blaževičiaus baudų metimai leido išlikti koviniu atstumu – 44:50, tačiau šeimininkai vėl atitrūko – 55:44. G. Radzevičius prieš pertrauką sumažino deficitą – 50:59.  

REKLAMA

Po pertraukos lietuviai pelnė pirmus taškus, tačiau K. Porzingis atsakė tritaškiu, o J. Valančiūnas gavo ketvirtą pražangą – 56:68. D. Sirvydis pataikė du tritaškius – 64:68, R. Giedraitis sumažino skirtumą iki minimumo – 67:68. M. Blaževičius pridėjo dėjimą ir bloką – 73:76.  

Ą. Tubelis tritaškiu išvedė lietuvius į priekį 77:76, netrukus pridėjo dėjimą. Latvija po klaidos išsimetant kamuolį atsiliko, bet vėl susigrąžino persvarą. Ą. Tubelis dar kartą dėjimu persvėrė rezultatą – 85:84. Likus 20 sek., R. Jokubaitis išlygino rezultatą – 93:93. K. Porzingis galimą pergalingą metimą prametė.  

REKLAMA
REKLAMA

D. Sirvydis pratęsimą pradėjo tritaškiu, R. Jokubaitis pridėjo dvitaškį – 98:97. R. Giedraitis pelnė šimtąjį tašką – 100:97. Po R. Jokubaičio tritaškio D. Bertanis atsakė iš toli, tačiau J. Valančiūnas realizavo antrąjį šansą – 104:100. K. Porzingio dvitaškį lietuviai atsakė baudomis, o K. Zorikas pataikė tritaškį – 106:105. Lietuvos pergalę užtvirtino baudų metimai.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:

  • Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija 
  • Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija 
  • Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija 

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jonas Valančiūnas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Prieš latvių iššūkį Valančiūnas įvardino 3 pagrindinius rinktinės tikslus (1)
Jonas Valančiūnas (BNS nuotr.)
Valančiūno prisijungimas pažymėtas Lietuvos rinktinės pergale prieš Sakartvelą (69)
Lietuvos krepšininkai sutriuškino Turkijos rinktinę ( nuotr. LKF)
Lietuvos krepšininkai sutriuškino Turkijos rinktinę (30)
Tadas Sedekerskis ir Margiris Normantas (nuotr. SCANPIX)
Tadas Sedekerskis – apie antruosius varžovus turkus, Valančiūną ir palyginimą su Saboniu (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
dėl t.v.3 prasikeiksit
dėl t.v.3 prasikeiksit
2025-08-14 20:27
žiūrėsit ne čempionatą,o jū sušiktas reklamas.Vieną kartą taip jau buvo,kodėl juos vėl prileido ???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (20)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų