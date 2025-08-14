Lietuviai po pratęsimo galiausiai palaužė Latvijos rinktinę

Lietuvai tai yra ketvirta pergalė iš tiek pat žaistų mačų pasirengimo cikle. Penktadienį mūsiškiai Šiauliuose susitiks su Slovėnija.
Latviai rungtynes pradėjo spurtu 5:0. M. Blaževičius ir R. Jokubaitis pelnė pirmus lietuvių taškus, o pastarasis greitai surinko 12 ir išvedė komandą į priekį 14:9. D. Bertanis dviem tritaškiais grąžino pranašumą latviams – 21:18. Nepaisant J. Valančiūno pastangų, šeimininkai sėkmingai atakavo krepšį ir pasibaigus kėliniui pirmavo 39:29.
Latvių puolimui sulėtėjus, L. Birutis sumažino skirtumą – 36:41. K. Porzingis pataikė tolimą tritaškį, L. Birutis atsakė iš arti – 38:44. M. Blaževičiaus baudų metimai leido išlikti koviniu atstumu – 44:50, tačiau šeimininkai vėl atitrūko – 55:44. G. Radzevičius prieš pertrauką sumažino deficitą – 50:59.
Po pertraukos lietuviai pelnė pirmus taškus, tačiau K. Porzingis atsakė tritaškiu, o J. Valančiūnas gavo ketvirtą pražangą – 56:68. D. Sirvydis pataikė du tritaškius – 64:68, R. Giedraitis sumažino skirtumą iki minimumo – 67:68. M. Blaževičius pridėjo dėjimą ir bloką – 73:76.
Ą. Tubelis tritaškiu išvedė lietuvius į priekį 77:76, netrukus pridėjo dėjimą. Latvija po klaidos išsimetant kamuolį atsiliko, bet vėl susigrąžino persvarą. Ą. Tubelis dar kartą dėjimu persvėrė rezultatą – 85:84. Likus 20 sek., R. Jokubaitis išlygino rezultatą – 93:93. K. Porzingis galimą pergalingą metimą prametė.
D. Sirvydis pratęsimą pradėjo tritaškiu, R. Jokubaitis pridėjo dvitaškį – 98:97. R. Giedraitis pelnė šimtąjį tašką – 100:97. Po R. Jokubaičio tritaškio D. Bertanis atsakė iš toli, tačiau J. Valančiūnas realizavo antrąjį šansą – 104:100. K. Porzingio dvitaškį lietuviai atsakė baudomis, o K. Zorikas pataikė tritaškį – 106:105. Lietuvos pergalę užtvirtino baudų metimai.
Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
- Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija
- Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
- Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!