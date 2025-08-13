Latviams rungtynėse su lietuva nepadės svarbūs žaidėjai

„Artūrs nerungtyniaus dėl atsargumo – jo trauma nėra rimta, tačiau medikai rekomendavo pailsėti, – teigė Latvijos rinktinės trenerio asistentas Artūrs Visockis-Rubenis. – Laksa treniruotėje patyrė traumą, o Kurucs vis dar sveiksta po patirto sužeidimo.“
Tai reiškia, kad latviams turėtų padėti ryškiausia komandos žvaigždė Kristapas Porzingis.
Latvijos ir Lietuvos rinktinių akistata vyks ketvirtadienį 19:30 val., o šie trys krepšininkai taip pat nepasirodys šeštadienio rungtynėse prieš Slovėniją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!