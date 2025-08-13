Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Latviams rungtynėse su lietuva nepadės svarbūs žaidėjai

2025-08-13 19:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 19:28

Rygoje Lietuvos rinktinę priimsianti Latvija stos be trijų svarbių žaidėjų.Rungtynes praleis Artūrs Žagars, Martinš Laksa ir Rodions Kurucs.

Artūrs Žagars | FIBA nuotr.

Rungtynes praleis Artūrs Žagars, Martinš Laksa ir Rodions Kurucs.

0

„Artūrs nerungtyniaus dėl atsargumo – jo trauma nėra rimta, tačiau medikai rekomendavo pailsėti, – teigė Latvijos rinktinės trenerio asistentas Artūrs Visockis-Rubenis. – Laksa treniruotėje patyrė traumą, o Kurucs vis dar sveiksta po patirto sužeidimo.“

Tai reiškia, kad latviams turėtų padėti ryškiausia komandos žvaigždė Kristapas Porzingis.

Latvijos ir Lietuvos rinktinių akistata vyks ketvirtadienį 19:30 val., o šie trys krepšininkai taip pat nepasirodys šeštadienio rungtynėse prieš Slovėniją.  

