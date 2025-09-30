Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Prekyba elektra rinkoje vyks keturiskart intensyviau – kas 15 minučių

2025-09-30 09:10 / šaltinis: BNS
Siekiant lankstesnės ir stabilesnės rinkos augant gamybai iš atsinaujinančių išteklių, nuo antradienio prekyba elektra vyksta nebe valandos, o 15 minučių intervalais.

„Litgrid“ teigimu, pokytis leis tiksliau prognozuoti elektros gamybą iš saulės, vėjo ar kitų žaliųjų šaltinių, palengvins sistemos balansavimą, o prekyba rinkoje bus efektyvesnė.

„Elektros sistemai tai reiškia didesnes galimybes planuoti ir efektyviau suderinti pasiūlą ir paklausą. Pereinant nuo 60 prie 15 minučių intervalų elektros rinka tampa lankstesnė ir geriau atspindi realius sistemos poreikius“, – pranešime sakė „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, saulės ir vėjo elektrinės Lietuvoje pagamina vis daug elektros, tačiau joms būdingi dideli svyravimai. Tikimasi, kad trumpesni prekybos periodai padės lengviau prognozuoti tokių jėgainių gamybą, sumažins elektros paklausos ir pasiūlos disbalanso sąnaudas. 

D. Šikšnio teigimu, tai padės greičiau į sistemą integruoti lanksčius elektros vartotojus, pavyzdžiui, pramonę, elektromobilių įkrovimo, elektros kaupimo pajėgumus.

15 minučių intervalų pokytis įgyvendinamas vienu metu 27 Europos šalyse. Pirmuosiuose aukcionuose antradienį parduota elektra bus tiekiama spalio 1-ąją.

