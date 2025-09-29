Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Litgrid“: dėl sumažėjusios vėjo generacijos praėjusią savaitę elektra brango 51 proc.

2025-09-29 14:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 14:51

Praėjusią savaitę dėl dviem trečdaliais Baltijos šalyse sumažėjusios vėjo jėgainių generacijos Lietuvoje elektros kaina augo 51 proc. ir siekė 80 eurų už megavatvalandę (MWh), praneša elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

„Litgrid“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Praėjusią savaitę dėl dviem trečdaliais Baltijos šalyse sumažėjusios vėjo jėgainių generacijos Lietuvoje elektros kaina augo 51 proc. ir siekė 80 eurų už megavatvalandę (MWh), praneša elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

REKLAMA
2

„Matome, kad importo srautai iš Skandinavijos užtikrino stabilų tiekimą, o eksporto apimtys iš Lietuvos reikšmingai sumažėjo. Tai rodo, jog elektros rinkoje kainas ir toliau labiausiai lemia gamybos šaltinių balansas bei regioniniai srautai“, – pranešime teigia „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip praneša bendrovė, elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 2 proc. ir siekė 208 GWh, iš kurių 65 proc. elektros užtikrino vietos elektrinės. Bendrai šalyje praėjusią savaitę buvo pagaminta 134 GWh elektros energijos – 25 proc. mažiau nei prieš savaitę, kai generacija siekė 178 GWh.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiausia elektros Lietuvoje praėjusią savaitę gamino prie perdavimo tinklo prijungtos šiluminės elektrinės, jų gamyba augo 73 proc. ir siekė 41 GWh. Tuo metu vėjo elektrinių gamyba mažėjo 63 proc. iki 39 GWh, taip pat saulės jėgainės pagamino 33 GWh, hidroelektrinės – 14 GWh, o kitos elektrinės – 7 GWh.

REKLAMA

Bendrovės duomenimis, šiluminės elektrinės gamino 30 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, vėjo jėgainės – 29 proc., saulės elektrinės – 24 proc., hidroelektrinės – 11 proc., o kitos elektrinės – 6 proc.

Skaičiuojama, kad bendras elektros energijos importo kiekis praėjusią savaitę šalyje augo 4 proc. – nuo 106 iki 110 GWh. Lietuva iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį importavo 80 proc. elektros, 14 proc. – iš Latvijos, o likusius 6 proc. – iš Lenkijos.

Tuo metu eksporto srautai iš Lietuvos per savaitę sumažėjo 65 proc. – nuo 70 GWh iki 25 GWh. Anot bendrovės, 71 proc. eksporto buvo nukreiptas į Lenkiją, 25 proc. – į Latviją, o 4 proc. – į Skandinaviją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų