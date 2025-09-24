Prie Lietuvos elektros tinklo prijungti 381 MW galios vėjo parkai Pagėgių ir Kelmės rajonuose

Prijungus šiuos vėjo parkus, Lietuvoje veikiančių saulės ir vėjo elektrinių įrengtoji galia, sudėjus perdavimo ir skirstymo tinklus, siekia daugiau nei 5,1 GW, o leistina generuoti galia siekia 4,6 GW ir sudaro daugiau nei 60 proc. viso šalies elektros gamybos pajėgumo, pranešė „Litgrid“.
„Sėkmingai prijungėme didžiausią vėjo parką Lietuvoje, o prie Tytuvėnų pastotės prijungtas dar vienas reikšmingas parkas. Šiame atsinaujinančių išteklių mazge iš viso vystomi 4 dideli skirtingų investuotojų projektai, juos sėkmingai prijungėme tuo pačiu metu atlikdami ir būtinus darbus sinchronizacijai“, – pranešime sakė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
Rugsėjį pirmąsias elektros energijos megavatvalandes į perdavimo tinklą atidavė „Achemos grupei“ priklausiančios atsinaujinančios energetikos įmonės „LT Energija“ vystomas 285 MW įrengtosios ir 264 MW leistinos generuoti galios vėjo parkas Pagėgių rajone ir „Enefit Green“ vystomas 96 MW įrengtosios ir 90 MW leistinos generuoti galios vėjo parkas Kelmės rajone. Abu vėjo parkai šiuo metu jau veikia bandomuoju režimu.
„Pagėgių parko projekto prijungimas prie perdavimo tinklo yra reikšmingas žingsnis į priekį tiek mūsų atsinaujinančios energijos grupei, tiek Lietuvos mastu, norint pasiekti užsibrėžtus nacionalinius energetikos strategijos tikslus“, – pranešime sakė „LT Energijos“ vadovas Mindaugas Juodis.
Iš viso Lietuvoje šiuo metu veikia 2343 MW įrengtosios galios vėjo elektrinių, kurių leistina generuoti galia siekia 2235 MW, 2786 MW įrengtosios galios saulės elektrinių, kurių leistina generuoti galia siekia 2344 MW.
Kitų atsinaujinančios energijos išteklių elektrinių įrengtoji galia Lietuvoje elektros perdavimo tinkle siekia 180 MW, o skirstomajame tinkle, kaip rodo ESO duomenys, 148 MW.
Per aštuonis šių metų mėnesius Lietuvoje veikiančių atsinaujinančių išteklių elektrinių gamyba sudarė 67 proc. šalyje pagamintos ir 54 proc. Lietuvoje suvartotos elektros.
