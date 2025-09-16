Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Elektros tarifus per savaitę sumažino vienas tiekėjas

2025-09-16 14:54 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 14:54

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę sumažėjo 0,8 proc., o 24 mėn. fiksuotos kainos šoktelėjo 0,3 procento, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Elektra (nuotr. Elta)

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę sumažėjo 0,8 proc., o 24 mėn. fiksuotos kainos šoktelėjo 0,3 procento, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

0

Agentūros duomenimis, pastarąją savaitę Lietuvoje siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifų du nepriklausomi tiekėjai nekeitė, vienas tiekėjas tarifus didino 1 procentu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai pakito skirtingai – vienas tiekėjas tarifus didino iki 1 procento, kitas tiekėjas juos sumažino 2–4 proc., o trečias tiekėjas tarifų nekeitė.

Anot agentūros, siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę sumažėjo nuo 0,246 euro iki 0,244 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,236 euro iki 0,234 euro (dvi laiko zonos).

Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo 0,3 proc. ir sudaro 0,249 euro (viena laiko zona) ir 0,239 euro (dvi laiko zonos).

Šiuo metu 11 mėn., 14 mėn., 15 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,243 euro ir yra 5 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,257 euro.

Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugpjūčio mėnesį buvo 0,226 Eur/kWh – 22 proc. didesnė už liepos mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,185 Eur/kWh.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

