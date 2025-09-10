Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Energetika

Telšių rajone įjungta nauja „Litgrid“ skirstykla

2025-09-10 13:36 / šaltinis: BNS
2025-09-10 13:36

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ įjungė naują 330 kV Pielių transformatorių pastotės skirstyklą Telšių rajone. 

„Litgrid“ užbaigė linijų rekonstrukciją Vakarų Lietuvoje

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ įjungė naują 330 kV Pielių transformatorių pastotės skirstyklą Telšių rajone. 

0

Į „Litgrid“ skirstyklą investavo Latvijos energetikos grupė „Latvenergo“, vystanti prie jos prijungiamą 124 MW galios vėjo parką, kuris elektrą pradės gaminti kitų metų pradžioje. 

Prie skirstyklos bus prijungti iš viso keturi vėjo ir saulės bei kaupiklių parkai, kurių vystytojai yra skrtingi, pranešė „Litgrid“.

„Sėkmingai įjungta Pielių skirstykla bus vienas svarbiausių atsinaujinančios energetikos taškų Baltijos šalyse – prie jos bus prijungiami beveik 1 GW galios elektros energijos gamybos pajėgumai“, – pranešime sakė „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.

Anot jo, prie skirstyklos prijungtuose parkuose bus daugiau nei 400 MW leistinos generuoti galios vėjo, virš 510 MW – saulės  elektrinių ir apie 40 MW kaupiklių. Planuojama, kad elektra per ją bus pradėta perduoti šiais metais.

11 mln. eurų vertės projekto metu buvo pastatyta Pielių skirstykla, atnaujinta 23,4 km ilgio linijos Jelgava–Šiauliai atšaka į Telšius. 

