Telšių rajone įjungta nauja „Litgrid“ skirstykla

Į „Litgrid“ skirstyklą investavo Latvijos energetikos grupė „Latvenergo“, vystanti prie jos prijungiamą 124 MW galios vėjo parką, kuris elektrą pradės gaminti kitų metų pradžioje.
Prie skirstyklos bus prijungti iš viso keturi vėjo ir saulės bei kaupiklių parkai, kurių vystytojai yra skrtingi, pranešė „Litgrid“.
„Sėkmingai įjungta Pielių skirstykla bus vienas svarbiausių atsinaujinančios energetikos taškų Baltijos šalyse – prie jos bus prijungiami beveik 1 GW galios elektros energijos gamybos pajėgumai“, – pranešime sakė „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.
Anot jo, prie skirstyklos prijungtuose parkuose bus daugiau nei 400 MW leistinos generuoti galios vėjo, virš 510 MW – saulės elektrinių ir apie 40 MW kaupiklių. Planuojama, kad elektra per ją bus pradėta perduoti šiais metais.
11 mln. eurų vertės projekto metu buvo pastatyta Pielių skirstykla, atnaujinta 23,4 km ilgio linijos Jelgava–Šiauliai atšaka į Telšius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!