  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“: daugiausia elektros per savaitę gamino saulės elektrinės

2025-09-08 15:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 15:35

Dėl vyravusių saulėtų orų pastarąją savaitę daugiausia elektros pagamino saulės elektrinės. Tuo metu elektros kaina išliko stabili – kaip ir prieš savaitę ji siekė106 eurus už megavatvalandę, pirmadienį pranešė „Litgrid“.

„Litgrid“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Dėl vyravusių saulėtų orų pastarąją savaitę daugiausia elektros pagamino saulės elektrinės. Tuo metu elektros kaina išliko stabili – kaip ir prieš savaitę ji siekė106 eurus už megavatvalandę, pirmadienį pranešė „Litgrid".

0

„Pirmąją rudens savaitę didesnių pokyčių rinkoje nebuvo. Toliau remontuojama Estijos–Suomijos elektros jungtis ir nedidelė vėjo jėgainių gamyba lėmė panašias kainas, kaip ir prieš savaitę. Tiesa, praėjusią savaitę fiksavome mažiausią hidroelektrinių gamybą šiemet – vos 7 GWh, perpus mažiau nei įprasta. Taip nutiko dėl remonto darbų Kauno hidroelektrinėje“, – pranešime sakė „Litgrid“ Strategijos departamento vadovas Paulius Kozlovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Litgrid“ duomenimis, elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 1 proc., o vietos elektrinės šalyje užtikrino 64 proc. elektros energijos suvartojimo. Bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 131 GWh elektros energijos – 16 proc. mažiau nei prieš savaitę.

Praėjusią savaitę saulės jėgainės gamino 37 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, šiluminės elektrinės – 32 proc., vėjo elektrinės – 21 proc., hidroelektrinės – 6 proc., o kitos elektrinės – 4 procentų.

Pagal importo ir (ar) eksporto santykį, 41 proc. šalies elektros energijos poreikio buvo importuoti. Bendras importo kiekis augo 8 proc. Diferencijuojant šalies importą, 80 proc. iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 13 proc. iš Lenkijos, o likę 8 proc. iš Latvijos.

Praėjusią savaitę eksporto srautai iš Lietuvos mažėjo 45 proc. – 65 proc. eksporto iš Lietuvos buvo nukreipti į Latviją, 24 proc. į Lenkiją, o likę 11 proc. į Skandinaviją.

