„Litgrid“: nurimus vėjui, rugpjūtį elektros kaina Lietuvoje išaugo 73 proc.

Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento vadovo Pauliaus Kozlovo, daugiausia įtakos elektros kainoms turėjo visame regione sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba, šiluminių elektrinių remontai Latvijoje ir Estijoje, taip pat „Estlink 1“ elektros jungties remontas.
„Nors vėjo ir saulės jėgainės Lietuvoje gamino nemažus energijos kiekius, jų gamyba visame regione buvo itin permaininga. Pirmomis rugpjūčio dienomis fiksavome net 19 valandų, kai elektros kainos buvo neigiamos, o paskutinėmis dienomis kaina buvo pasiekusi 450 Eur/MWh lygį“, – pranešime cituojamas P. Kozlovas.
Bendrovės duomenimis, Latvijoje rugpjūčio mėnesį kaina buvo tokia pati kaip Lietuvoje – 80 eurų už megavatvalandę, Estijoje ji siekė 77 eurus, o didžiausios kainos Baltijos jūros regione fiksuotos Lenkijoje – 90 eurų. Mažiausia elektros kaina išliko Norvegijos šiaurinėse zonose ir siekė 10 eurų už megavatvalandę.
Elektros suvartojimas Lietuvoje rugpjūtį preliminariai siekė 860 GWh – 6 proc. mažiau nei liepą. Tuo metu elektros gamyba šalyje išaugo 2 proc. iki 637 GWh, o vietos elektrinės užtikrino 74 proc. jos suvartojimo.
Kaip praneša „Litgrid“, vėjo elektrinės pagamino daugiausia elektros ir sudarė trečdalį visos Lietuvos gamybos. Jų generacija rugpjūtį, palyginti su liepa, išaugo 17 proc. – nuo 182 iki 212 GWh.
Saulės jėgainių gamyba sumažėjo 14 proc. iki 211 GWh, šiluminių elektrinių gamyba siekė 118, hidroelektrinių generacija – 68, o kitų elektrinių generacija – 28 GWh.
Į Lietuvą daugiausia importuota elektros per jungtį su Skandinavija „NordBalt“ (64 proc.), mažesnė dalis atiteko importui iš Latvijos (26 proc.) ir Lenkijos (9 proc.). Palyginti su liepa, bendras importas sumažėjo 4 proc. iki 500 GWh.
Eksportas praėjusį mėnesį padidėjo 3 proc. ir siekė 197 GWh. Daugiausia elektros Lietuva eksportavo į Latviją (56 proc. viso eksporto), taip pat į Lenkiją (31 proc.) bei Skandinavijos šalis (13 proc.).
