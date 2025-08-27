Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ komunikacijai vadovauja Aistė Almanaitė-Dambrauskė

2025-08-27 10:48 / šaltinis: BNS
2025-08-27 10:48

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ Komunikacijos skyriaus vadovės pareigas šią savaitę pradėjo eiti Aistė Almanaitė-Dambrauskė, trečiadienį pranešė įmonė.

„Litgrid“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ Komunikacijos skyriaus vadovės pareigas šią savaitę pradėjo eiti Aistė Almanaitė-Dambrauskė, trečiadienį pranešė įmonė.

REKLAMA
0

„Jos turima patirtis ir įžvalgos padės sustiprinti ryšius su visuomene ir partneriais“, – pranešime teigė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.

A. Almanaitė-Dambrauskė turi daugiau negu 17 metų patirties komunikacijos ir žurnalistikos srityse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš prisijungiant prie „Litgrid“, ji beveik ketverius metus vadovavo Vilniaus universiteto Komunikacijos ir rinkodaros skyriui, anksčiau buvo Lietuvos banko komunikacijos departamento vadove, dirbo Europos Centriniame Banke, LNK žinių verslo naujienų reportere.

A. Almanaitė-Dambrauskė yra baigusi Žurnalistikos studijas Vilniaus Universitete ir MBA studijas Berlyno Quadriga aukštojoje mokykloje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų