„Litgrid“ komunikacijai vadovauja Aistė Almanaitė-Dambrauskė

„Jos turima patirtis ir įžvalgos padės sustiprinti ryšius su visuomene ir partneriais“, – pranešime teigė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
A. Almanaitė-Dambrauskė turi daugiau negu 17 metų patirties komunikacijos ir žurnalistikos srityse.
Prieš prisijungiant prie „Litgrid“, ji beveik ketverius metus vadovavo Vilniaus universiteto Komunikacijos ir rinkodaros skyriui, anksčiau buvo Lietuvos banko komunikacijos departamento vadove, dirbo Europos Centriniame Banke, LNK žinių verslo naujienų reportere.
A. Almanaitė-Dambrauskė yra baigusi Žurnalistikos studijas Vilniaus Universitete ir MBA studijas Berlyno Quadriga aukštojoje mokykloje.
