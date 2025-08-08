Kalendorius
„Litgird“ koreguotas EBITDA augo 9 proc. iki 26,8 mln. eurų, pajamos augo 6 proc. iki 209 mln. eurų

2025-08-08 17:10 / šaltinis: BNS
2025-08-08 17:10

„Litgrid" (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 26,8 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 9,4 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku (24,5 mln. eurų). 

0

Koreguotas įmonės grynasis pelnas siekė 14,4 mln. eurų – tiek pat, kiek pernai, o jos pajamos augo 6 proc. iki 209 mln. eurų, penktadienį pranešė „Litgrid“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Koreguotą EBITDA daugiausia didino didesni kapitalo kaštai dėl reguliuojamo turto vertės padidėjimo, o koreguotas pelno rodiklis nekito dėl didesnių nusidėvėjimo sąnaudų, blogesnio finansinės veiklos rezultato ir pelno mokesčio skaičiavimų“, – rašoma pranešime.

Tuo metu nekoreguotas EBITDA buvo neigiamas – 40,3 mln. eurų nuostolis (pernai – 40,6 mln. eurų pelno), o grynasis nuostolis – 41,9 mln. eurų (28,1 mln. eurų pelno).

„Neigiamus nekoreguotus pelno rodiklius daugiausia lėmė išaugusios papildomų paslaugų sąnaudos, susijusios su balansavimo rezervų sąnaudomis“, – teigia įmonė. 

Pasak jos, dėl laikinų veiksnių elektros energijos balansavimo rinkoje bendrovė pirmąjį pusmetį patyrė nuostolį, tačiau koreguoti finansiniai rezultatai buvo stabilūs.

Birželio 27 dieną VERT nutarė sumažinti „Ignitis gamybos“ teikiamos izoliuoto sistemos darbo paslaugos kainų viršutinę ribą antrajam pusmečiui – šis sprendimas turėtų sumažinti „Litgrid“ papildomų paslaugų sąnaudas 87 mln. eurų. 

„Litgrid“ pirmojo pusmečio investicijos siekė 73,3 mln. eurų, iš jų 38 proc. skirta strateginiams ir valstybei svarbiems elektros energetikos projektams įgyvendinti, 62 proc. – perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai, veiklos palaikymui.

