Gyventojų elektros kaupikliams spalį bus skiriama papildoma parama

Pasak laikinojo ministro Žygimanto Vaičiūno, skirti papildomą finansavimą nuspręsta dėl didelio gyventojų aktyvumo anksčiau prašant šios paramos.
„Gyventojų susidomėjimas kaupimo įrenginiais rodo, kad tai yra vienas svarbiausių žingsnių stiprinant savo energetinį savarankiškumą. Sieksime, kad dar vieno kvietimo sąlygos būtų palankios tiems žmonėms, kurie įsirengė elektros energijos kaupimo įrenginius, bet nespėjo pasinaudoti rugpjūčio 19 dienos kvietimu“, – pranešime teigė jis.
Paraiškas spalį galės teikti gyventojai, kurie įsirengė kaupimo įrenginį ir iki rugsėjo 22 dienos kreipėsi į „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl įsirengtų elektros energijos kaupimo įrenginių nuosavybės ribų aktų atnaujinimo.
Ministerijos teigimu, tai bus paskutinis kvietimas šiais metais.
„Gyventojai, dar tik planuojantys įsirengti kaupimo įrenginius ateityje, turėtų įsivertinti, kad šiemet daugiau kvietimų skelbiama nebus, tačiau parama planuojama kitais metais. Nors parama planuojama ir kitais metais, tačiau skelbiant naujus kvietimus bus peržiūrėtas paramos intensyvumas, atsižvelgiant į rinkos sąlygas“, – rašoma pranešime.
Iki šiol kaupikliams iš viso skirta 23,7 mln. eurų.
Anot ministerijos, spalio mėnesį taip pat planuojama paskelbti kvietimą gyventojams įsirengti saulės elektrines kartu su kaupimo įrenginiais.
Kvietimas bus skirtas gyventojams, norintiems įsirengti ne mažesnę nei 5 kW galios saulės elektrinę ir ne mažesnį nei 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistinąja generuoti į tinklą galia. Tam bus skirta 5,4 mln. eurų parama.
