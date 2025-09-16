Elektros kaina: tūkstančiai gyventojų vis dar permoka – kiek kainuoja jums?

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) duomenimis, nuo 2025 m. pradžios buitinių elektros vartotojų, mokančių daugiau nei 0,29 Eur/kWh, sumažėjo beveik 70 proc. – nuo 181 tūkst. sausio 1 d. iki 55 tūkst. rugsėjo 1 d. Vartotojų skaičius, mokančių iki 0,249 Eur/kWh, per tą patį laikotarpį padidėjo daugiau nei dvigubai – nuo 330 tūkst. iki 708 tūkst., rašoma pranešime.
„Suvienodinti elektros energijos sąskaitų reikalavimai prisideda prie teigiamų pokyčių – jie padeda gyventojams geriau suprasti savo išlaidas už elektros energiją ir priimti informuotus sprendimus. Po Energetikos ministerijos priimtų pakeitimų, gyventojai sąskaitose mato galutinę elektros energijos kainą, taip pat informaciją apie pasirinkto elektros energijos tiekėjo pigiausią siūlomą planą. Ši aiški ir kas mėnesį vartotojams teikiama aktuali informacija padeda ne tik pakeisti planą, bet, esant poreikiui, ir nepriklausomą elektros energijos tiekėją“, – sako laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas.
Tūkstančiai gyventojų vis dar permoka
VERT atlikta analizė rodo, kad šiuo metu 32 proc. (arba virš 335 tūkst.) buitinių elektros energijos vartotojų vis dar atsiskaito kainomis, siekiančiomis nuo 0,25 iki 0,289 Eur/kWh ir daugiau. Iš jų – 55 tūkst. buitinių vartotojų, pasirinkusių fiksuotos kainos planus, vis dar permoka už elektros energiją – jų mokama kaina siekia 0,29 Eur/kWh ir daugiau. Likusi dalis – 280 tūkst. buitinių vartotojų moka nuo 0,25 iki 0,289 Eur/kWh.
Energetikos ministerija atkreipia dėmesį, kad visi vartotojai turi galimybę bet kuriuo metu rinktis palankesnius elektros energijos planus. Įvertinant dabartinius nepriklausomų elektros energijos tiekėjų planus naujiems buitiniams vartotojams, pavyzdžiui, suvartojantiems 100 kWh per mėn., pasirinkus vienos laiko zonos tarifą ir persiuntimo paslaugos planą „Standartinis“, galima sudaryti sutartį kainomis nuo 0,221 Eur/kWh (konkreti kaina priklauso nuo suvartojimo, laiko zonų skaičiaus, sutarties termino, pasirinkto tiekėjo pasiūlymo ir persiuntimo paslaugos plano).
