  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ iš tiekėjų reikalaus nulinio balanso technologijų

2025-09-12 14:11 / šaltinis: BNS
2025-09-12 14:11

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ paskelbė pirmąjį konkursą, kuriame taikomi Europos Sąjungos nulinio balanso (angl. net-zero) technologijų gamybos reglamento kriterijai. Taip siekiama ne tik įsigyti strateginę įrangą, bet ir mažinti poveikį aplinkai, pranešė bendrovė.  

Elektra (nuotr. Elta)

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid" paskelbė pirmąjį konkursą, kuriame taikomi Europos Sąjungos nulinio balanso (angl. net-zero) technologijų gamybos reglamento kriterijai. Taip siekiama ne tik įsigyti strateginę įrangą, bet ir mažinti poveikį aplinkai, pranešė bendrovė.  

0

Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad šio reglamento taikymas padeda stiprinti tiek Lietuvos energetinį saugumą, tiek ir ES pramonės konkurencingumą.

„Įsigydami įrangą iš įvairių šaltinių ir užtikrindami tiekimo grandinių atsparumą mažiname priklausomybę nuo vieno tiekėjo ir kuriame paklausą europinei produkcijai“, – pranešime sakė ministras.  

„Mūsų tikslas – kad kiekvienas strateginis įsigijimas stiprintų tiekimo grandinių atsparumą, mažintų poveikį aplinkai ir atspindėtų socialinės atsakomybės standartus“, – sakė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis. 

„Litgrid“ planuoja įsigyti penkis 400 kV dujinius jungtuvus bei 30 jų prijungimo gnybtų. 

Konkurso dalyviai bus vertinami ne tik pagal kainą, bet ir pagal sprendimus, mažinančius poveikį aplinkai, pagal socialinę atsakomybę, tiekimo grandinės skaidrumą ir darbuotojų teises.

