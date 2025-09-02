LEA: per savaitę vienas tiekėjas sumažino elektros tarifus

Pasak agentūros, per praėjusią savaitę Lietuvoje siūlomų 12 ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifų du nepriklausomi tiekėjai nekeitė, vienas tiekėjas tarifus sumažino 1–2 procentais.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę sumažėjo nuo 0,247 iki 0,246 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,237 iki 0,236 ero (dvi laiko zonos).
Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę sumažėjo nuo 0,249 iki 0,248 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,239 iki 0,238 euro (dvi laiko zonos).
Šiuo metu 9 mėn., 11 mėn. ir 15 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,255 euro ir yra 0,4 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,254 euro.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugpjūčio mėnesį buvo 0,226 Eur/kWh – 22 proc. didesnė už liepos mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,185 Eur/kWh.
