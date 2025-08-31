Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nauji pokyčiai elektros tiekėjų sąskaitose: štai kaip elgiasi gyventojai

2025-08-31 12:56 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 12:56

Nuo liepos elektros tiekėjus įpareigojus sąskaitose nurodyti ne tik galutinę kainą už elektrą, bet ir savo tuo metu turimus pigesnius planus, elektros tiekimo įmonės sako nepastebėjusios, kad dėl to keistųsi vartotojų elgsena.

Kaina už elektrą (tv3.lt koliažas)

1

„Enefit“ rinkodaros ir komunikacijos vadovė Ieva Munčelė sako, kad gyventojai jau gavo dvi atnaujintas sąskaitas už elektros energiją su lentele, kurioje galima palyginti turimas elektros tiekimo sutarties kainas su šiuo metu galiojančiais kitais „Enefit“ planų pasiūlymais. Jie pateikiami tiems, kurie turi fiksuotos kainos planus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu reikšmingų pokyčių vartotojų elgsenoje nepastebėjome. Klientai, kaip įprastai kreipiasi pastebėję išaugusią galutinę sumą už elektros energiją. Dažniausiai tai lemia išaugęs vartojimas ar pasikeitusi situacija biržoje“, – BNS sakė I. Munčelė.

„Kol kas sunku atsakyti ar taip išliks ir rudens, žiemos sezonais, tačiau esame nuolat pasiruošę gyventojus pakonsultuoti, padėti pasirinkti jiems labiausiai tinkamus elektros tiekimo planus“, – pridūrė ji.

Tuo metu „Elektrum Lietuvos“ Produktų ir rinkodaros departamento vadovas Mantas Kavaliauskas teigė, kad naujiems įpročiams susiformuoti reikia nemažai laiko, tikimasi, kad ilgainiui klientai taps aktyvesni.

„Po poros mėnesių jokios klientų migracijos nepastebime, gyventojai atostogauja ir tikrai nesirūpina elektros sąskaitomis. Daugelis klientų yra užfiksavę žemas elektros kainas – jiems nesvarbu, kokios kainos laikosi elektros biržoje ir kainas siūlo nepriklausomi tiekėjai, jie turi garantuotą tarifą ir gali planuotis išlaidas“, – BNS sakė M. Kavaliauskas.

Kai kam elektros kainos neaktualios

Jo teigimu, didelė dalis klientų turi saulės elektrines ar dalį saulės parko, todėl jiems elektros kainos nebeaktualios.

„Vien liepos mėnesį mes savo klientams pratęsėme per 30 tūkst. sutarčių dažnu atveju pasiūlydami geresnę kainą nei turėjo iki šiol, dėl šiuo metu vyraujančio žemesnio kainų lygio“, – sakė M. Kavaliauskas.

Elektros ir dujų tiekėjos „Ignitis“ atstovė Laura Beganskienė sako, kad įmonė elektros sąskaitas klientams detalizuoja jau seniai.

„Kalbant apie pigiausią galimą planą, ir iki liepos mėnesio „Ignitis“ sąskaitose klientams pateikdavome informaciją apie tai. Nuo liepos informacija pateikiama dar aiškiau – pirmame lape nurodome pigiausią sąskaitos pateikimo metu esantį to paties arba artimiausio termino  planą, ir apskritai, pigiausią planą, neatsižvelgiant į terminą“, – BNS teigė L. Beganskienė.

„Kadangi drastiško kainų skirtumų už kilovatvalandę nėra, didelio klientų aktyvumo nesitikėjome, jo ir nepastebime“, – pridūrė ji. 

Siekiant didinti skaidrumą ir padėti gyventojams išvengti permokų už elektrą, jos tiekėjai nuo liepos fiksuotos kainos planus pasirinkusių vartotojų sąskaitose privalo aiškiai nurodyti ne tik galutinę elektros kainą, bet ir galimas pigesnes alternatyvas. 

Tai numatančius įsakymų pakeitimus balandį pasirašė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 

