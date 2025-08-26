Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Elektros tarifus per savaitę padidino 2 tiekėjai

2025-08-26 15:37 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 15:37

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų 12 ir 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę padidėjo 1 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų 12 ir 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę padidėjo 1 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

0

Pasak agentūros, per praėjusią savaitę Lietuvoje siūlomų 12 ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus didino du nepriklausomi tiekėjai, vienas tiekėjas tarifų nekeitė.

Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo 1 proc. ir siekia 0,247 euro (viena laiko zona) bei 0,237 euro (dvi laiko zonos).

Tuo metu  24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo beveik 1 proc. ir sudaro 0,249 euro (viena laiko zona) bei 0,239 euro (dvi laiko zonos).

Šiuo metu 9 mėn., 13 mėn. ir 15 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,254 euro ir yra 23 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,207 euro.

Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina liepos mėnesį buvo 0,185 Eur/kWh – 2 proc. didesnė už birželio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,181 Eur/kWh.

