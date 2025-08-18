Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Latvija elektros gamybą šiemet sumažino 7,4 proc., gamyba – menkai deficitinė

2025-08-18 15:30 / šaltinis: BNS
2025-08-18 15:30

Elektros gamyba Latvijoje per septynis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumenko 7,4 proc. iki 4,040 mln. megavatvaladžių (MWh), pranešė valstybinė elektros perdavimo tinklų operatorė „Augstsprieguma tikls“.

Elektros tinklai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Elektros gamyba Latvijoje per septynis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumenko 7,4 proc. iki 4,040 mln. megavatvaladžių (MWh), pranešė valstybinė elektros perdavimo tinklų operatorė „Augstsprieguma tikls“.

REKLAMA
0

Didžiosios hidroelektrinės gamybą sumažino 15,9 proc. iki 1,948 mln. MWh, didžiosios gamtines dujas deginančios elektrinės – 9,2 proc. iki 918,7 tūkst. MWh.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėjo jėgainių elektros gamyba menko 17,8 proc. iki 124,7 tūkst. MWh, tuo tarpu saulės energijos jėgainių – augo 54,5 proc. iki 371,1 tūkst. MWh.

REKLAMA
REKLAMA

Biokurą deginančias jėgainės elektros gamybą sumažino 1,1 proc. iki 165,3 tūkst. MWh, biodujas deginančiose – 22,5 proc. iki 74,2 tūkst. MWh.

„Augstsprieguma tikls“ skaičiavimais, elektros vartojimas šalyje palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 1,7 proc. iki 4,116 mln. MWh.

Tai reiškia, jog elektros vartojimas Latvijoje sausį-liepą 1,9 proc. viršijo gamybą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų