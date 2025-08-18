Latvija elektros gamybą šiemet sumažino 7,4 proc., gamyba – menkai deficitinė

Didžiosios hidroelektrinės gamybą sumažino 15,9 proc. iki 1,948 mln. MWh, didžiosios gamtines dujas deginančios elektrinės – 9,2 proc. iki 918,7 tūkst. MWh.
Vėjo jėgainių elektros gamyba menko 17,8 proc. iki 124,7 tūkst. MWh, tuo tarpu saulės energijos jėgainių – augo 54,5 proc. iki 371,1 tūkst. MWh.
Biokurą deginančias jėgainės elektros gamybą sumažino 1,1 proc. iki 165,3 tūkst. MWh, biodujas deginančiose – 22,5 proc. iki 74,2 tūkst. MWh.
„Augstsprieguma tikls“ skaičiavimais, elektros vartojimas šalyje palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 1,7 proc. iki 4,116 mln. MWh.
Tai reiškia, jog elektros vartojimas Latvijoje sausį-liepą 1,9 proc. viršijo gamybą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!