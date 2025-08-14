Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Tūkstančius gyventojų suklaidinusios ESO vadovas pripažįsta: atsiprašymo nepakanka

2025-08-14 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 09:30

Trečiadienį apie 80 tūkst. Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) gaminančių elektros vartotojų per klaidą gavo pranešimus dėl viršytos leistinos generuoti galios. Bendrovės vadovas prisiima atsakomybę ir atsiprašo suklaidintų klientų, bet sako, kad to negana.

Elektros skaitiklis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Trečiadienį apie 80 tūkst. Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) gaminančių elektros vartotojų per klaidą gavo pranešimus dėl viršytos leistinos generuoti galios. Bendrovės vadovas prisiima atsakomybę ir atsiprašo suklaidintų klientų, bet sako, kad to negana.

REKLAMA
2

„Dalis ESO klientų gavo netikslius pranešimus apie viršytą leistiną generuoti galią. Atsiprašome už klaidingą informaciją ir sukeltus nepatogumus. Jeigu gavote tokį pranešimą – prašome jį ignoruoti“, – apie pastebėtą klaidą informavo ESO, kurią per „Ignitis“ grupę netiesiogiai valdo valstybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus sureagavo ir ESO vadovas Renatas Radvila. Asmeninėje socialinio tinklo paskyroje jis pasidalijo įrašu, kuriame apgailestauja dėl tokios klaidos.

REKLAMA
REKLAMA

„Ką šiandien padarė ESO? Išsiuntė 82 tūkst. klaidingų laiškų gaminantiems vartotojams apie galios viršijimą. Ne, ne juokais. Ir ne testas. Tikra klaida.

REKLAMA

Kas atsakingas? Aš. Renaldas Radvila, ESO vadovas. Ne sistema, ne algoritmas, ne „kažkas IT“. Vadovas. Todėl prisiimu atsakomybę“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė ESO vadovas.

R. Radvila paaiškino, kodėl įvyko tokia klaida.

„Po IT sisteminių pokyčių automatizuotas klientų informavimo modulis „užsikirto“ – savaitiniai informaciniai laiškai išėjo į pasaulį be žmogaus patikros. Juos gavo gerokai didesnė dalis nei turėjo ir dar su neteisingais duomenimis.

REKLAMA
REKLAMA

Sąskaitų išrašymo procese tokia patikra yra. Čia – nebuvo. Rezultatas: tūkstančiai žmonių gavo įspėjimus, kurie neturi nieko bendro su realia situacija“, – nurodė ESO vadovas.

Anot R. Radvilos tokie pranešimai yra siunčiami dėl to, kad vartotojai žinotų, jei viršija leistiną generuoti galią. Tokia tvarka yra numatyta teisės aktuose. 

Visgi ESO atsakomybė vykdyti šią tvarką taip, kad klientus pasiekianti informacija būtų tiksli. Todėl bendrovei to neįvykdžius R. Radvila pabrėžė, kad tik atsiprašymo nepakanka ir pažadėjo visiems su nesklandumais susidūrusiems klientams nemokamą paslaugą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Atsiprašymo nepakanka. Todėl kiekvienam gaminančiam vartotojui, pasibaigus aktyviajam saulės sezonui, pasiūlysime nemokamą individualų efektyvumo įvertinimą: atsiskaitymo plano parinkimas, leistinos galios analizė, suvartojimo ir gamybos balansas, baterijos potencialo įvertinimas.

Tikslas – ne tik ištaisyti klaidą, bet ir sukurti vertę. Ačiū tiems, kurie reaguoja, klausia, kritikuoja“, – dalijosi ESO vadovas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų