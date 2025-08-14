Tūkstančius gyventojų suklaidinusios ESO vadovas pripažįsta: atsiprašymo nepakanka

„Dalis ESO klientų gavo netikslius pranešimus apie viršytą leistiną generuoti galią. Atsiprašome už klaidingą informaciją ir sukeltus nepatogumus. Jeigu gavote tokį pranešimą – prašome jį ignoruoti“, – apie pastebėtą klaidą informavo ESO, kurią per „Ignitis“ grupę netiesiogiai valdo valstybė.
Netrukus sureagavo ir ESO vadovas Renatas Radvila. Asmeninėje socialinio tinklo paskyroje jis pasidalijo įrašu, kuriame apgailestauja dėl tokios klaidos.
„Ką šiandien padarė ESO? Išsiuntė 82 tūkst. klaidingų laiškų gaminantiems vartotojams apie galios viršijimą. Ne, ne juokais. Ir ne testas. Tikra klaida.
Kas atsakingas? Aš. Renaldas Radvila, ESO vadovas. Ne sistema, ne algoritmas, ne „kažkas IT“. Vadovas. Todėl prisiimu atsakomybę“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė ESO vadovas.
R. Radvila paaiškino, kodėl įvyko tokia klaida.
„Po IT sisteminių pokyčių automatizuotas klientų informavimo modulis „užsikirto“ – savaitiniai informaciniai laiškai išėjo į pasaulį be žmogaus patikros. Juos gavo gerokai didesnė dalis nei turėjo ir dar su neteisingais duomenimis.
Sąskaitų išrašymo procese tokia patikra yra. Čia – nebuvo. Rezultatas: tūkstančiai žmonių gavo įspėjimus, kurie neturi nieko bendro su realia situacija“, – nurodė ESO vadovas.
Anot R. Radvilos tokie pranešimai yra siunčiami dėl to, kad vartotojai žinotų, jei viršija leistiną generuoti galią. Tokia tvarka yra numatyta teisės aktuose.
Visgi ESO atsakomybė vykdyti šią tvarką taip, kad klientus pasiekianti informacija būtų tiksli. Todėl bendrovei to neįvykdžius R. Radvila pabrėžė, kad tik atsiprašymo nepakanka ir pažadėjo visiems su nesklandumais susidūrusiems klientams nemokamą paslaugą.
„Atsiprašymo nepakanka. Todėl kiekvienam gaminančiam vartotojui, pasibaigus aktyviajam saulės sezonui, pasiūlysime nemokamą individualų efektyvumo įvertinimą: atsiskaitymo plano parinkimas, leistinos galios analizė, suvartojimo ir gamybos balansas, baterijos potencialo įvertinimas.
Tikslas – ne tik ištaisyti klaidą, bet ir sukurti vertę. Ačiū tiems, kurie reaguoja, klausia, kritikuoja“, – dalijosi ESO vadovas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!