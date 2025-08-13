Dalis ESO gaminančių vartotojų gavo klaidingus pranešimus: pasitikrinkite

„Atsiprašome mūsų klientų – gaminančių vartotojų – už klaidingą informaciją ir sukeltus rūpesčius. Jei gavote pranešimą apie viršytą galią, prašome jį ignoruoti. ESO savo ruožtu koreguoja procesus, kad klaida, kurią lėmė netiksliai suveikusi automatinė laiškų generavimo sistema, nepasikartotų“, – pranešime cituojama ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Pasak jos, netikslūs pranešimai apie viršytą galią buvo išsiųsti apie 80 tūkst. klientų.
Bendrovė tikina koreguojanti procesus, kad daugiau ši klaida nepasikartotų – perspėjimus dėl viršytos galios tikrins specialistai.
