TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Elektros kainos šoko iki kelis mėnesius nematyto lygio: pasakė, kas įvyko

2025-08-18 12:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Nepaisant mažiausio nuo 2023-ųjų gegužės elektros suvartojimo, dėl karščio bangų Centrinėje Europoje ir Skandinavijoje didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę Lietuvoje augo daugiau nei dvigubai iki 81 euro už megavatvalandę (MWh). 

0

Rugpjūčio 11–17 dienomis elektros kaina Latvijoje buvo tokia pati, kaip Lietuvoje, o Estijoje – 74 eurai už MWh, pirmadienį pranešė Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“

Elektros kainų šuolis

Pasak bendrovės Rinkos plėtros skyriaus vadovo Deivido Šikšnio, mažiausią per daugiau nei dvejus metus praėjusią savaitę fiksuotą elektros vartojimą lėmė trumpesnė darbo savaitė ir pastovūs šilti, saulėti orai.

„Tačiau, nepaisant itin mažos paklausos, elektros kainos šoktelėjo iki kelis mėnesius nematyto lygio – 81 eurų.

Kol Lietuvoje mėgavomės puikiu oru, Centrinėje Europoje ir Skandinavijoje vyravo karščio bangos, lėmusios augantį poreikį vėsintis. Aukštos elektros kainos visoje Europoje lėmė kainų augimą ir Lietuvoje, nepaisant mažos vietinės paklausos ir augusios pasiūlos“, – pranešme sakė D. Šikšnys.

„Litgrid“ duomenimis, praėjusią savaitę šalyje pagaminta 159 GWh elektros – 25 proc. daugiau nei savaitę prieš tai (127 GWh), o suvartojimas mažėjo 9 proc. iki 182 GWh (200 GWh). Vietos elektrinės užtikrino 87 proc. elektros suvartojimo.

Lietuvoje praėjusią savaitę daugiausiai elektros energijos gamino vėjo elektrinės. Jų gamyba augo 32 proc. 59 GWh. Saulės jėgainių generacija augo 19 proc. iki 54 GWh.

Prie perdavimo tinklo prijungtų šiluminių elektrinių gamyba siekė 25 GWh, hidroelektrinės pagamino 17 GWh, o kitos elektrinės gamino 4 GWh.

Praėjusią savaitę vėjo jėgainės gamino 37 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, saulės elektrinės – 34 proc., šiluminės elektrinės – 16 proc., hidroelektrinės – 11 proc., o kitos elektrinės – 2 procentus.

Eksporto srautai iš Lietuvos praėjusią savaitę augo 53 proc. iki 46 GWh, o importo – krito 28 proc. iki 87 GWh.

