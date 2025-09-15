Sustiprėjus vėjui elektros kaina praėjusią savaitę mažėjo 11 proc.

Mažiausios elektros kainos buvo ne savaitgalį, kaip įprasta, o itin vėjuotą ketvirtadienį. Vėjuoti orai vyrauja ir šią savaitę – pirmadienį Vakarų Europoje fiksuojamos minimalios kainos: Vokietijoje ji siekia 8 eurus už MWh, Prancūzijoje – 3 eurus.
„Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys sako, jog kainų mažėjimą lėmė beveik tris kartus išaugusi vėjo elektrinių gamyba – jos daugiau gaminti pradėjo trečiadienį, o ketvirtadienį vidutinė elektros kaina sumažėjo iki 45 eurų už MWh.
„Vien trečiadienį ir ketvirtadienį vėjo jėgainės pagamino net 42 GWh, o per visą savaitę jų gamyba siekė 80 GWh. Palyginti, prieš savaitę vėjo elektrinės pagamino vos 27 GWh“, – pranešime sakė D. Šikšnys.
Rugsėjo 8–14 dienomis vidutinė didmeninė elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje mažėjo 11 proc. iki 94 eurų, o Latvijoje ir Estijoje kaina buvo tokia pati.
Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 2 proc. iki 210 GWh. Vietos elektrinės šalyje užtikrino 78 proc. suvartojimo.
Lietuvoje buvo pagaminta 164 GWh elektros – 25 proc. daugiau nei prieš savaitę. 22 proc. šalies poreikio buvo importuota.
Bendras importo kiekis mažėjo 27 proc. iki 87 GWh: 86 proc. – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 9 proc. iš Lenkijos, o likę 6 proc. iš Latvijos.
