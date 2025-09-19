Ragina paskubėti: iki milijono eurų paramos

Ministerija skelbia, kad kvietimui teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ skirta 53 mln. eurų.
Pagal šią intervencinę priemonę paramos gali kreiptis pareiškėjai, kurių valdos ekonominis dydis (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 30 001 eurų.
Didžiausias paramos intensyvumas remiamuose žemės ūkio sektoriuose (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, gėlininkystės ir vaistažolininkystės sektoriuose) negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės.
Jauniesiems ūkininkams, kreipiantis paramos pagal šią intervencinę priemonę pirmą kartą per penkerius metus nuo jų įsisteigimo dienos, intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų ir negalės viršyti 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Ministerijos teigimu, už gautą investicinę paramą pareiškėjai galės statyti naujas fermas, rekonstruoti ir remontuoti esamas bei įsigyti fermos veiklai būtiną įrangą, investuoti į mėšlo apdorojimo ir tvarkymo techniką ir įrangą, skirtą susitvarkyti infrastruktūrą valdoje.
Taip pat numatoma paramą teikti naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, technologiniams įrengimams, naujoms transporto priemonėms, skirtoms žemės ūkio produktams gabenti, pavyzdžiui, pienovežiams, sunkvežimiams ūkiniams gyvūnams vežti, transporto priemonėms su temperatūriniu režimu.
Svarbu tai, kad paramos lėšomis numatyta remti investicijas į drėkinimo sistemas ir išlaidas ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti.
Anot ministerijos, paraiškas teikti bus galima lapkričio 24 d. – gruodžio 17 d.
