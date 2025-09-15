Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasiektas „Dronatono“ tikslas: surinkta 1 mln. eurų dronams Ukrainai

2025-09-15 10:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 10:19

 Vasaros viduryje startavusi nevyriausybinės organizacijos „Blue/Yellow" inicijuota kampanija „Dronatronas" surinko 1 mln. eurų Ukrainai skirtiems dronams ir jų priedams.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

 Vasaros viduryje startavusi nevyriausybinės organizacijos „Blue/Yellow“ inicijuota kampanija „Dronatronas“ surinko 1 mln. eurų Ukrainai skirtiems dronams ir jų priedams.

0

Per keletą mėnesių suriktos lėšos bus skirtos FPV, žvalgybiniams, naktinės žvalgybos, logistikos bei ilgojo nuotolio dronams, jų valdymo sistemoms ir priedams įsigyti bei pristatyti į fronto linijas.

„Kiekvienas šis dronas yra ne tik Ukrainos karių saugumas – tai ir mūsų visų saugumo garantas. Stipresnė Ukraina – saugesnė Lietuva ir Europa. Mūsų misija yra padėti ukrainiečiams kovoje su agresoriumi, bet kartu mes investuojame ir į Lietuvos saugumą – kuo ilgiau Ukraina laikysis, tuo mažiau realių grėsmių patirsime mes“, – pranešime sakė organizacijos direktorė Laura Paukštė.

Pasak organizacijos, prie „Dronatono“ prisijungė tūkstančiai pavienių žmonių, įmonių ir bendruomenių.

Per visą savo veiklos laikotarpį „Blue/Yellow“ Ukrainai jau pristatė daugiau kaip 5 tūkst. dronų ir kitą gyvybiškai svarbią įrangą. 

