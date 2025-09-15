Ambasadorius Vladimiras Lipajevas pareiškė, kad Rumunijos kaltinimas, jog Rusija atsakinga už įsiveržimą, yra nepagrįstas.
Ambasados pareiškime teigiama: „Visi faktai leidžia manyti, kad tai buvo tyčinė Kyjivo režimo provokacija.“
Šeštadienio vakarą Rumunija pranešė, kad per Rusijos ataką Ukrainoje į jos oro erdvę įskrido dronas.
Šis incidentas įvyko po to, kai savaitės pradžioje Lenkija pranešė apie maždaug 20-ies Rusijos dronų įsiveržimą į jos oro erdvę.
Sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, kad Kremlius, jo teigimu, testuoja Rumuniją ir per įsibrovimus į oro erdves siekia „perkelti karą“ į Lenkiją bei Baltijos šalis.
Anksčiau sekmadienį Rumunijos gynybos ministerija nurodė, kad šie Rusijos veiksmai kelia naują iššūkį Juodosios jūros regiono saugumui.
