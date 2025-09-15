Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Rusija dėl drono įsiveržimo į Rumunijos oro erdvę kaltina Ukrainą

2025-09-15 09:36 / šaltinis: BNS
2025-09-15 09:36

Rusijos ambasada Bukarešte pareiškė, kad dronų įsiveržimas į Rumunijos oro erdvę esą buvo Ukrainos provokacija, kai dėl incidento Užsienio reikalų ministerija iškvietė Maskvos pasiuntinį.

Dronas „Shahed“ (nuotr. SCANPIX)

Rusijos ambasada Bukarešte pareiškė, kad dronų įsiveržimas į Rumunijos oro erdvę esą buvo Ukrainos provokacija, kai dėl incidento Užsienio reikalų ministerija iškvietė Maskvos pasiuntinį.

7

Ambasadorius Vladimiras Lipajevas pareiškė, kad Rumunijos kaltinimas, jog Rusija atsakinga už įsiveržimą, yra nepagrįstas.

Ambasados ​​pareiškime teigiama: „Visi faktai leidžia manyti, kad tai buvo tyčinė Kyjivo režimo provokacija.“

Šeštadienio vakarą Rumunija pranešė, kad per Rusijos ataką Ukrainoje į jos oro erdvę įskrido dronas.

Šis incidentas įvyko po to, kai savaitės pradžioje Lenkija pranešė apie maždaug 20-ies Rusijos dronų įsiveržimą į jos oro erdvę. 

Sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, kad Kremlius, jo teigimu, testuoja Rumuniją ir per įsibrovimus į oro erdves siekia „perkelti karą“ į Lenkiją bei Baltijos šalis.

Anksčiau sekmadienį Rumunijos gynybos ministerija nurodė, kad šie Rusijos veiksmai kelia naują iššūkį Juodosios jūros regiono saugumui.

