Popiežius paaiškino, kodėl netarpininkaus tarp Ukrainos ir Rusijos

Nepaisant ankstesnių žiniasklaidos spėlionių apie galimą popiežiaus pagalbą derybose tarp Ukrainos ir Rusijos, Vatikanas, regis, netaps taikos derybininku.
„Aš atskirčiau Šventojo Sosto balsą, skatinantį taiką, ir tarpininko vaidmenį, kuris, mano nuomone, yra labai skirtingas ir ne toks realistiškas kaip pirmasis“, – teigė popiežius.
Vatikano pozicija „tikrai neutrali“
Popiežius, kuris gegužę buvo išrinktas pirmuoju pontifiku iš Jungtinių Valstijų, sakė, kad Vatikanas deda „didžiules pastangas išlaikyti poziciją“, kuri nėra „vienos ar kitos pusės“, bet yra „tikrai neutrali“.
„Kai kurie mano pasakyti žodžiai buvo interpretuojami vienaip ar kitaip, ir tai normalu, bet manau, kad šiuo metu realistiška jų dalis nėra svarbiausia“, – sakė popiežius.
Per pirmuosius mėnesius pareigose Leonas XIV susitiko su daugybe pasaulio lyderių ir tarptautinių institucijų vadovų. Anot jo, daugiašalis bendradarbiavimas yra sudėtingas, o ypač Jungtinės Tautos nesugeba tinkamai suburti valstybių problemoms spręsti.
„Teoriškai Jungtinės Tautos turėtų būti vieta, kur sprendžiami daugelis šių klausimų, – sakė jis. – Deja, atrodo, kad visuotinai pripažįstama, jog Jungtinės Tautos bent šiuo metu prarado gebėjimą suvienyti žmones daugiašaliams sprendimams.“
