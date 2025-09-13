Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos geležinkeliuose – sprogimas, žuvo du nacionalinės gvardijos pareigūnai

2025-09-13 21:35 / šaltinis: BNS
2025-09-13 21:35

Rusijos vakarinėje Oriolo srityje šeštadienį sprogus sprogstamajam užtaisui geležinkelio ruože, žuvo du žmonės ir dar vienas buvo sužeistas, pranešė regiono gubernatorius.

Rusijos vakarinėje Oriolo srityje šeštadienį sprogus sprogstamajam užtaisui geležinkelio ruože, žuvo du žmonės ir dar vienas buvo sužeistas, pranešė regiono gubernatorius.

0

Pasak jo, incidentas įvyko pareigūnams tikrinant bėgius.

„Deja, du žmonės žuvo ir vienas buvo sužeistas“, – gubernatorius Andrejus Klyčkovas rašė socialiniame tinkle „Telegram“.

Jis nenurodė žuvusiųjų tapatybės, tačiau kaimyninės Kursko srities gubernatorius sakė, kad tai buvo Rusijos nacionalinės gvardijos pareigūnai.

Rusijos geležinkelių tinklą ne kartą sukrėtė traukinių nuvažiavimai nuo bėgių, sprogimai ir gaisrai, dėl kurių valdžios institucijos kaltina Ukrainos sabotažą.

Kyjivas paprastai neprisiima atsakomybės, bet dažnai sveikina tokius išpuolius, teigdamas, kad Rusija naudoja savo traukinių tinklą kariams ir degalams tiekti savo pajėgoms, kovojančioms Ukrainoje.

Dėl šeštadienį įvykusio sprogimo vėlavo mažiausiai 10 traukinių, važiuojančių į pietų Rusiją ir iš jos, pranešė Maskvos geležinkelių tarnyba.

