Pasak jo, incidentas įvyko pareigūnams tikrinant bėgius.
„Deja, du žmonės žuvo ir vienas buvo sužeistas“, – gubernatorius Andrejus Klyčkovas rašė socialiniame tinkle „Telegram“.
Jis nenurodė žuvusiųjų tapatybės, tačiau kaimyninės Kursko srities gubernatorius sakė, kad tai buvo Rusijos nacionalinės gvardijos pareigūnai.
Rusijos geležinkelių tinklą ne kartą sukrėtė traukinių nuvažiavimai nuo bėgių, sprogimai ir gaisrai, dėl kurių valdžios institucijos kaltina Ukrainos sabotažą.
Kyjivas paprastai neprisiima atsakomybės, bet dažnai sveikina tokius išpuolius, teigdamas, kad Rusija naudoja savo traukinių tinklą kariams ir degalams tiekti savo pajėgoms, kovojančioms Ukrainoje.
Dėl šeštadienį įvykusio sprogimo vėlavo mažiausiai 10 traukinių, važiuojančių į pietų Rusiją ir iš jos, pranešė Maskvos geležinkelių tarnyba.
