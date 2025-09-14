Naujas Kremliaus spaudimo būdas? Ekspertai perspėja dėl pavojų skrydžių saugumui

GPS trukdžių padažnėjimas pastebimas tokiose vietovėse kaip Baltijos ir Juodosios jūros regionai, ypač netoli oro uostų bei kritinės infrastruktūros objektų.
„Nuo karo pradžios ir Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį pastebimas žymus GNSS (pasaulinės navigacijos palydovų sistemos) trukdžių suintensyvėjimas. Pastaruoju metu tokie incidentai fiksuoti Bulgarijoje ir rytinėje Europos dalyje – nuo Suomijos iki Kipro. Jie daro įtaką ES orlaiviams ir laivams“, – sakė Europos Komisijos vyriausioji atstovė Paula Pinho.
Londono universiteto „City, University of London“ elektronikos ir radijo inžinerijos profesorius Davidas Stupplesas „Euronews“ teigė, kad Rusija „turi trukdžių bazes Kaliningrade, palei Baltijos šalių sienas ir, žinoma, palei Ukrainos sieną“.
Estijoje – paveikti 85 proc. skrydžių
2025 m. gegužę Europos ministrai pabrėžė, kad GPS trukdžiai ir klastojimas Baltijos jūros regione fiksuojami nuo 2022 m., o nuo 2024 m. rugpjūčio smarkiai išaugo trukdžių iš orlaivių skaičius.
Lietuva birželio mėnesį užregistravo daugiau nei 1 tūkst. GPS trukdžių atvejų – tai 22 kartus daugiau nei per tą patį 2024 m. laikotarpį, praneša šalies ryšių reguliavimo institucija.
Estijos valdžios institucijos teigia, kad GPS trukdžiai paveikė 85 proc. skrydžių. Lenkija 2025 m. sausį užfiksavo 2732 GPS trukdžių atvejus.
Nepaisant augančio susirūpinimo, pilotai yra apmokyti elgtis tokiose situacijose ir išmano alternatyvius navigacijos metodus.
„Atsarginės sistemos veikia patikimai – nors jos nėra tokios tikslios kaip GPS, jų pakanka skrydžių saugumui užtikrinti. Be to, naudojant visoje Europoje veikiančius „Eurocontrol“ valdomus antžeminius radarus, orlaiviai išlieka visiškai saugūs“, – aiškina Davidas Stupplesas.
„Rimčiausia situacija, kai GPS trukdžiai gali turėti didžiausią poveikį – labai blogos oro sąlygos, pavyzdžiui, audros ir tamsa, ypač intensyvaus oro eismo zonose. Vis dėlto tokie atvejai sudaro mažiau nei 1 proc. situacijų“, – pridūrė Teggas Westbrookas.
