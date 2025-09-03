Trumpas: Putinas turi priimti sprendimą, jei man jis nepatiks, bus pasekmės

Kaip praneša „RBC-Ukraine“, apie tai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė susitikimo su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu metu.
Atsakydamas į klausimą apie pareiškimą V. Putinui, D. Trumpas pažymėjo, kad jis neturi jokio pranešimo Kremliaus vadovui.
„Jis žino mano poziciją. Jis turi priimti sprendimą. Aš būsiu patenkintas arba ne. Jei ne – bus pasekmės“, – pridūrė D. Trumpas.
Trumpas „netrukus“ kalbėsis su Putinu
Donaldas Trumpas sako, kad „netrukus“ kalbėsis su Vladimiru Putinu.
„Kaip žinote, mes ėmėmės labai griežtų priemonių ir kitų veiksmų“, – sako jis.
„Mes ėmėmės labai griežtų priemonių. Bet per artimiausias kelias dienas aš su juo pasikalbėsiu ir viską išsiaiškinsime. Aš tiksliai žinosiu, kas vyksta“, – kalbėjo JAV prezidentas.
„Mes rasime gerą sprendimą“
D. Trumpas sako, kad tiki, jog „mes rasime gerą sprendimą“ dėl karo Ukrainoje.
Jis priduria: „Karas yra labai įdomus dalykas. Karo niekada nežinai. Karas yra sudėtingas ir pavojingas, ir koks chaosas. Koks kruvinas chaosas. Vienaip ar kitaip tai bus padaryta. Bet jie turi nustoti žudyti visas šias sielas.“
Trumpo grasinimai
Primename, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau kelis mėnesius grasina Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui pasekmėmis, jei šis nesutiks baigti karo su Ukraina.
Tačiau JAV lyderis neskuba imtis rimtų priemonių prieš Rusiją. Kol kas Vašingtonas įvedė tik muitus Indijai, kuri yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų.
Trečiadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad D. Trumpas pažadėjo per kelias savaites priimti sprendimą dėl sankcijų ir muitų Rusijai.
Pasak Ukrainos valstybės vadovo, jis surengs pokalbį su JAV vadovu, kad patikslintų tikslius terminus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!