  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Andrzejus Duda apkaltino Ukrainą dėl Lenkijos įtraukimo į karą

2025-09-03 19:08 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 19:08

Nuo pat Rusijos pradėtos plataus masto invazijos pradžios Ukraina į karą bandė įtraukti Lenkiją ir kitas NATO šalis. Tai pareiškė buvęs Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda interviu žurnalistui Bogdanui Rimanowskiui.

Andrzejus Duda ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Nuo pat Rusijos pradėtos plataus masto invazijos pradžios Ukraina į karą bandė įtraukti Lenkiją ir kitas NATO šalis. Tai pareiškė buvęs Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda interviu žurnalistui Bogdanui Rimanowskiui.

10

„Jie [ukrainiečiai] nuo pat pradžių bandė įtraukti visus į karą. Tai akivaizdu, tai jų interesai, ir būtų geriausia, jei jie galėtų įtraukti į karą NATO šalis“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak A. Dudos, Ukraina ieškojo sąjungininkų, kurie kariautų jų pusėje prieš rusus. Jis pridūrė, kad Lenkija negalėjo to padaryti.

Buvęs Lenkijos prezidentas taip pat sakė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bandė daryti spaudimą Varšuvai. Jis pridūrė, kad 2022 m. rudenį, kai į Lenkijos teritoriją nukrito raketa, Ukrainos lyderis tariamai pradėjo reikalauti pareikšti, kad tai buvo Rusijos raketa.

„Ar prezidentas Zelenskis jums skambino? Ar galime sakyti, kad jis spaudė jus, kad Lenkija nedelsiant paskelbtų, jog tai buvo Rusijos raketa?“ – paklausė Bogdanas Rimanowskis.

„Galima taip sakyti“, – atsakė A. Duda.

Visą interviu lenkų kalba galite pamatyti čia.

