Andrzejus Duda apkaltino Ukrainą dėl Lenkijos įtraukimo į karą

„Jie [ukrainiečiai] nuo pat pradžių bandė įtraukti visus į karą. Tai akivaizdu, tai jų interesai, ir būtų geriausia, jei jie galėtų įtraukti į karą NATO šalis“, – sakė jis.
Pasak A. Dudos, Ukraina ieškojo sąjungininkų, kurie kariautų jų pusėje prieš rusus. Jis pridūrė, kad Lenkija negalėjo to padaryti.
Buvęs Lenkijos prezidentas taip pat sakė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bandė daryti spaudimą Varšuvai. Jis pridūrė, kad 2022 m. rudenį, kai į Lenkijos teritoriją nukrito raketa, Ukrainos lyderis tariamai pradėjo reikalauti pareikšti, kad tai buvo Rusijos raketa.
„Ar prezidentas Zelenskis jums skambino? Ar galime sakyti, kad jis spaudė jus, kad Lenkija nedelsiant paskelbtų, jog tai buvo Rusijos raketa?“ – paklausė Bogdanas Rimanowskis.
„Galima taip sakyti“, – atsakė A. Duda.
Visą interviu lenkų kalba galite pamatyti čia.
