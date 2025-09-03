Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Reikia patikslinimo: Zelenskis turi vieną klausimą Trumpui

2025-09-03 17:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 17:19

Rugpjūčio mėnesį JAV prezidentas davė Rusijos diktatoriui „2–3 savaites“ pasiekti pažangą taikos derybose su Ukraina. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis ketina ketvirtadienį pasikalbėti su Donaldu Trumpu ir išsiaiškinti, kada baigsis tos 2–3 savaitės.

Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
11

Rugpjūčio mėnesį JAV prezidentas davė Rusijos diktatoriui „2–3 savaites“ pasiekti pažangą taikos derybose su Ukraina. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis ketina ketvirtadienį pasikalbėti su Donaldu Trumpu ir išsiaiškinti, kada baigsis tos 2–3 savaitės.

REKLAMA
9

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Tai V. Zelenskis pasakė šiandien per spaudos konferenciją Danijoje, rašo „Unian“.

Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad jis perdavė D. Trumpui, jog JAV spaudimas gali priversti V. Putiną pereiti prie diplomatinio formato, „kad dialogas vyktų ne ginklais“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei Putinas to nepadarys, tada, jei įmanoma, taikykite tarifus, sankcijas prieš jį, kad jis vis dėlto sutiktų su šiuo diplomatinio dialogo formatu. O jei šio susitikimo (lyderių) nebus, tada – parama pagalbos, sankcijų forma. Šiuos signalus mes perdavėme Jungtinių Valstijų prezidentui“, – pažymėjo Ukrainos prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

V. Zelenskis pabrėžė, kad prieš keletą savaičių D. Trumpas sakė, kad jis duos kokį nors atsakymą per „keletą savaičių“.

REKLAMA

„Keletas savaičių – tai gali būti 2 ar 3 savaitės. Artimiausiu metu  mes kalbėsime su JAV prezidentu ir patikslinsime šį klausimą“, – sakė Zelenskis.

Putinas sako, kad yra pasirengęs susitikti su Zelenskiu

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas paklaustas, ar yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, atsakė, kad yra, jei susitikimas bus „gerai paruoštas“, rašo „Sky News“.

REKLAMA
REKLAMA

Tai V. Putinas pasakė per spaudos konferenciją Pekine po vizito, kuris prasidėjo jo dalyvavimu Kinijos lyderio Xi Jinpingo kariniame parade ir tęsėsi susitikimais su Šiaurės Korėjos diktatoriumi Kim Jong Unu ir kitais dalyvavusiais lyderiais.

Paradas Kinijoje
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paradas Kinijoje

Tuomet Kremliaus vadovas uždavė retorinį klausimą, ar yra „prasmė“ susitikti su V. Zelenskiu, tačiau pridėjo, kad JAV prezidentui Donaldui Trumpui perdavė, jog mielai susitiktų su juo Rusijoje.

„Aš niekada to neatmetu, jei tai duoda teigiamų rezultatų“, – sakė jis.

„Beje, Donaldas [Trumpas] paklausė manęs, ar tai įmanoma, ir aš atsakiau, kad įmanoma. Sakiau, tegul jis [Zelenskis] atvyksta į Maskvą.“

V. Putinas pakartojo, kad jis būtų pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu Rusijos sostinėje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas Pekine (nuotr. SCANPIX)
Putinas sako, kad yra pasirengęs susitikti su Zelenskiu: kviečia į Maskvą (26)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Rusija nenori baigti karo ir planuoja tęsti atakas Ukrainoje (7)
Gabrielius Landsbergis. ELTA / Dainius Labutis
Naują karjerą pradėjęs Gabrielius Landsbergis seka senelio pėdomis – rašo knygą (116)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Po aštraus Trumpo pasisakymo – Rusijos reakcija (22)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų