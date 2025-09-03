Reikia patikslinimo: Zelenskis turi vieną klausimą Trumpui

Tai V. Zelenskis pasakė šiandien per spaudos konferenciją Danijoje, rašo „Unian“.
Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad jis perdavė D. Trumpui, jog JAV spaudimas gali priversti V. Putiną pereiti prie diplomatinio formato, „kad dialogas vyktų ne ginklais“.
„Jei Putinas to nepadarys, tada, jei įmanoma, taikykite tarifus, sankcijas prieš jį, kad jis vis dėlto sutiktų su šiuo diplomatinio dialogo formatu. O jei šio susitikimo (lyderių) nebus, tada – parama pagalbos, sankcijų forma. Šiuos signalus mes perdavėme Jungtinių Valstijų prezidentui“, – pažymėjo Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskis pabrėžė, kad prieš keletą savaičių D. Trumpas sakė, kad jis duos kokį nors atsakymą per „keletą savaičių“.
„Keletas savaičių – tai gali būti 2 ar 3 savaitės. Artimiausiu metu mes kalbėsime su JAV prezidentu ir patikslinsime šį klausimą“, – sakė Zelenskis.
Putinas sako, kad yra pasirengęs susitikti su Zelenskiu
Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas paklaustas, ar yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, atsakė, kad yra, jei susitikimas bus „gerai paruoštas“, rašo „Sky News“.
Tai V. Putinas pasakė per spaudos konferenciją Pekine po vizito, kuris prasidėjo jo dalyvavimu Kinijos lyderio Xi Jinpingo kariniame parade ir tęsėsi susitikimais su Šiaurės Korėjos diktatoriumi Kim Jong Unu ir kitais dalyvavusiais lyderiais.
Tuomet Kremliaus vadovas uždavė retorinį klausimą, ar yra „prasmė“ susitikti su V. Zelenskiu, tačiau pridėjo, kad JAV prezidentui Donaldui Trumpui perdavė, jog mielai susitiktų su juo Rusijoje.
„Aš niekada to neatmetu, jei tai duoda teigiamų rezultatų“, – sakė jis.
„Beje, Donaldas [Trumpas] paklausė manęs, ar tai įmanoma, ir aš atsakiau, kad įmanoma. Sakiau, tegul jis [Zelenskis] atvyksta į Maskvą.“
V. Putinas pakartojo, kad jis būtų pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu Rusijos sostinėje.
