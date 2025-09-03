Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas: Lietuva remia Ukrainos siekį turėti 800 tūkst. karių kariuomenę ir taikos metu

2025-09-03 16:43 / šaltinis: BNS
2025-09-03 16:43

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Ukrainos siekį turėti 800 tūkst. karių kariuomenę ne tik karo, bet ir taikos metu.

Prezidento Gitano Nausėdos metinis pranešimas. ELTA / Dainius Labutis

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Ukrainos siekį turėti 800 tūkst. karių kariuomenę ne tik karo, bet ir taikos metu.

REKLAMA
0

Anot jo, prie tokio tikslo Vakarai turėtų prisidėti ir morališkai, ir finansiškai.

„Reikalingas ir moralinis, ir finansinis mūsų įsipareigojimas, kad 800 tūkst. karių Ukrainos armija galėtų egzistuoti ne tik karo metu, bet ir po to, kai karas baigsis“, – Kopenagoje po Šiaurės ir Baltijos šalių bei Ukrainos vadovų susitikimo trečiadienį sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šalies vadovo pasisakymo įrašą išplatino prezidento komunikacijos grupė.

„Stipri Ukrainos armija yra saugumo garantija ir pačiai Europai. Nepamirškime šito“, – kalbėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Siekį turėti minimo dydžio kariuomenę, jeigu Ukraina ir toliau nebus priimta į NATO, anksčiau reiškė šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis.

REKLAMA

Pasak jo, susitikime trečiadienį taip pat aptartas poreikis pagaliau konkretizuoti, kaip tiksliai turėtų atrodyti Vakarų saugumo garantijos Ukrainai, kurios būtų suteiktos pasibaigus karui su Rusija.

G. Nausėda taip pat paragino ES šalis sutikti greičiau atidaryti pirmuosius Ukrainos derybų su Bendrija dėl įstojimo į bloką skyrius.

Jis pabrėžė tęstinius Lietuvos įsipareigojimus remti Ukrainos kariuomenę ir tuo pačiu pareiškė, kad demokratinės jėgos turi vienytis prieš autoritarinius režimus.

REKLAMA
REKLAMA

Taip prezidentas kalbėjo reaguodamas į Kinijos, Šiaurės Korėjos, Rusijos ir kitų šalių lyderių susitikimą Kinijoje. Anot G. Nausėdos, šis susitikimas tikriausiai sukėlė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui iliuziją, kad jis yra remiamas.

„Jos (diktatūros – BNS) gali laimėti taktinius mūšius, bet strategiškai jos nelaimės“, – sakė šalies vadovas.

Ketvirtadienį tolesnę paramą Ukrainai nuotoliu aptars vadinamoji iš Vakarų šalių sudaryta „Norinčiųjų koalicija“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Išskirtinis interviu su prezidentu Gitanu Nausėda (nuotr. TV3)
Išskirtinis TV3 Žinių interviu: Gitanas Nausėda – apie rizikas dėl Ruginienės vyro, Lietuvos karius Ukrainoje ir „valstiečių“ reikalavimus (237)
Asta Skaisgirytė BNS Foto
Nausėdos patarėja: susitikimų Vašingtone rezultatai – daug žadantys (6)
Gitanas Nausėda. Andrius Ufartas/ELTA
Nausėda su Europos lyderiais aptars derybas Baltuosiuose rūmuose (4)
Lietuvos karo akademijos pirmakursių priesaikos ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėdos patarėjas prabilo, kiek Lietuvos karių būtų siunčiama į Ukrainą (68)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų