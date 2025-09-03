Krepšinio varžybose akis traukė ryški Diana Nausėdienė: 1 detalė – itin svarbi

Pora, kaip įprasta, traukė akį savo įvaizdžiais – pirmoji ponia pasirinko ryškų geltoną švarką ir tamsius džinsus, o prezidentas vilkėjo mėlyną švarką, džinsus ir žalius marškinėlius, kuriuos papuošė prie krūtinės prisegtas mažas Lietuvos vėliavos ženklelis.
Akį patraukė Dianos Nausėdienės įvaizdis
Paviešintoje nuotraukoje užfiksuotas ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas su žmona Suzanne Innes-Stubb, sėdintys šalia Lietuvos vadovų.
Žiūrovų dėmesį patraukė pirmosios ponios D. Nausėdienės apranga. Ji vilkėjo ryškų geltoną švarką, kuris išsiskyrė tarp tamsesnių aplinkinių aprangų, bei derino jį su juodais džinsais. Ryškus švarkas itin traukė dėmesį.
Į Suomiją atvykus palaikyti Lietuvos rinktinės, D. Nausėdienė nepamiršo ir svarbios detalės – į švarką įsisegė Lietuvos trispalvės segę.
Ryškus drabužių pasirinkimas suteikė išskirtinumo ir elegancijos, todėl D. Nausėdienė neabejotinai traukė aplinkinių akis.
Lietuva palaužė Suomiją
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Lietuvos rinktinė grįžo ant pergalingų bėgių Europos krepšinio čempionate. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pirmadienio vakarą Tamperėje 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 25:30) palaužė šeimininkę Suomiją.
Šią pergalę aptemdė itin skaudus Lietuvai momentas – Rokas Jokubaitis ketvirtojo kėlinio pradžioje patyrė kelio traumą, nušuoliavo iki atsarginių suolo, kur krito ant žemės. Po kiek laiko įžaidėjas patraukė į rūbinę, tačiau tik su personalo narių pagalba.
Iki siaubingo momento Rokas per 26 minutes surinko 16 taškų ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
