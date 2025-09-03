Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Krepšinio varžybose akis traukė ryški Diana Nausėdienė: 1 detalė – itin svarbi

2025-09-03 13:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 13:24

Rugsėjo 1-ąją „EuroBasket“ turnyre Lietuvos rinktinė stojo į akistatą su Suomija. Arenoje netrūko nei Lietuvos, nei Suomijos sirgalių, tarp jų buvo pastebėtas ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana Nausėdiene.

Diana Nausėdienė (Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Eitvydas Kinaitis)
6

Rugsėjo 1-ąją „EuroBasket“ turnyre Lietuvos rinktinė stojo į akistatą su Suomija. Arenoje netrūko nei Lietuvos, nei Suomijos sirgalių, tarp jų buvo pastebėtas ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana Nausėdiene.

REKLAMA
4

Pora, kaip įprasta, traukė akį savo įvaizdžiais – pirmoji ponia pasirinko ryškų geltoną švarką ir tamsius džinsus, o prezidentas vilkėjo mėlyną švarką, džinsus ir žalius marškinėlius, kuriuos papuošė prie krūtinės prisegtas mažas Lietuvos vėliavos ženklelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Nausėdienė krepšinio varžybose nustebino savo įvaizdžiu
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. D. Nausėdienė krepšinio varžybose nustebino savo įvaizdžiu

Akį patraukė Dianos Nausėdienės įvaizdis

Paviešintoje nuotraukoje užfiksuotas ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas su žmona Suzanne Innes-Stubb, sėdintys šalia Lietuvos vadovų.

REKLAMA
REKLAMA

Žiūrovų dėmesį patraukė pirmosios ponios D. Nausėdienės apranga. Ji vilkėjo ryškų geltoną švarką, kuris išsiskyrė tarp tamsesnių aplinkinių aprangų, bei derino jį su juodais džinsais. Ryškus švarkas itin traukė dėmesį.

REKLAMA

Į Suomiją atvykus palaikyti Lietuvos rinktinės, D. Nausėdienė nepamiršo ir svarbios detalės – į švarką įsisegė Lietuvos trispalvės segę.

Ryškus drabužių pasirinkimas suteikė išskirtinumo ir elegancijos, todėl D. Nausėdienė neabejotinai traukė aplinkinių akis.

Lietuva palaužė Suomiją

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Lietuvos rinktinė grįžo ant pergalingų bėgių Europos krepšinio čempionate. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pirmadienio vakarą Tamperėje 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 25:30) palaužė šeimininkę Suomiją.

REKLAMA
REKLAMA

Šią pergalę aptemdė itin skaudus Lietuvai momentas – Rokas Jokubaitis ketvirtojo kėlinio pradžioje patyrė kelio traumą, nušuoliavo iki atsarginių suolo, kur krito ant žemės. Po kiek laiko įžaidėjas patraukė į rūbinę, tačiau tik su personalo narių pagalba.

Iki siaubingo momento Rokas per 26 minutes surinko 16 taškų ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Margiris Normantas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rinktinės pažymiai: superžvaigždę surakinęs Normantas ir tikėjimas Sirvydžiu
Gitanas Nausėda, Lietuvos krepšinio rinktinė
Gyvai rinktinę Suomijoje stebėsiančiam Nausėdai netiks tik kova: „Rezultatas turi būti“ (43)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tik vieną detale
Tik vieną detale
2025-09-03 13:30
Abu taško mokesčių mokėtojų pinigus skraido krepšinio žiūrėti...o Kėdainiuose medikai sandėlyje dirba fantastika
Atsakyti
Gerovės stiklainis draustinyje
Gerovės stiklainis draustinyje
2025-09-03 13:46
Tai sakote dėl gynybos finansavimo reikia mokes čius kelti ? O taškyti tas pačias gynybos lėšas pasiskraidymams kariuomenės lėktuvais su šeima pasižiūrėti krepšinio ir savęs parodyti - jau viskas tvarkoje "gerovės valstybėje"?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų