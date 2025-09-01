Lietuvos krepšinio rinktinę Suomijoje palaiko ir Gitanas Nausėda: „Daug tikėjimo mūsų vyrais“

Socialiniame tinkle „Facebook“ G. Nausėda pasidalijo kadru iš Tamperės.
Gitanas Nausėda Suomijoje palaiko Lietuvos rinktinę
Kaip matyti užfiksuotame kadre, kartu su juo Lietuvos rinktinę palaiko ir Diana Nausėdienė.
Paviešintoje nuotraukoje matyti ir šalia jų sėdintis Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas su žmona Suzanne Innes-Stubb.
„Ošiančios trispalvėmis tribūnos. Šiek tiek jaudulio. Ir daug tikėjimo mūsų vyrais. Lietuva! Lietuva!“ – prie nuotraukos parašė G. Nausėda.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Suomijos rinktinės krepšininkai yra labai rimtai nusiteikę ir taikosi ne tik į antrąją, tačiau ir į pirmąją vietą B grupėje.
Suomiai iki šiol įveikė visus tris savo varžovus: švedus (93:90), britus (109:79) bei juodkalniečius (85:65).
Savo ruožtu lietuviai pirmenybes pradėjo dviemis pergalės. Šie nugalėjo britus (94:70) ir juodkalniečius (94:67), tačiau neprilygo vokiečiams (88:107).
