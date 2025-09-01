Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Lietuvos krepšinio rinktinę Suomijoje palaiko ir Gitanas Nausėda: „Daug tikėjimo mūsų vyrais“

2025-09-01 20:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 20:50

Rugsėjo 1-ąją „EuroBasket“ turnyre Lietuvos rinktinė stoja į akistatą su Suomija. Arenoje – daugybė abiejų šalių sirgalių, o tarp jų – ir prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana.

Rugsėjo 1-ąją „EuroBasket“ turnyre Lietuvos rinktinė stoja į akistatą su Suomija. Arenoje – daugybė abiejų šalių sirgalių, o tarp jų – ir prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana.

REKLAMA
4

Socialiniame tinkle „Facebook“ G. Nausėda pasidalijo kadru iš Tamperės.

Gitanas Nausėda Suomijoje palaiko Lietuvos rinktinę

Kaip matyti užfiksuotame kadre, kartu su juo Lietuvos rinktinę palaiko ir Diana Nausėdienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paviešintoje nuotraukoje matyti ir šalia jų sėdintis Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas su žmona Suzanne Innes-Stubb.

REKLAMA
REKLAMA

„Ošiančios trispalvėmis tribūnos. Šiek tiek jaudulio. Ir daug tikėjimo mūsų vyrais. Lietuva! Lietuva!“ – prie nuotraukos parašė G. Nausėda.

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Suomijos rinktinės krepšininkai yra labai rimtai nusiteikę ir taikosi ne tik į antrąją, tačiau ir į pirmąją vietą B grupėje.

Suomiai iki šiol įveikė visus tris savo varžovus: švedus (93:90), britus (109:79) bei juodkalniečius (85:65).

Savo ruožtu lietuviai pirmenybes pradėjo dviemis pergalės. Šie nugalėjo britus (94:70) ir juodkalniečius (94:67), tačiau neprilygo vokiečiams (88:107).

Tiesioginę transliaciją stebėkite straipsnio pradžioje. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų