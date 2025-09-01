Ursula von der Leyen: „Kuomet Lietuva testuojama, visa Europa būna testuojama“

Komisijos vadovė šiomis dienomis keliauja po Europos Sąjungos pasienio valstybes, dėmesį skirdama sienų saugumui ir deklaruodama bendrijos paramą.
Pagrindinė žinia: mes su jumis
„Europa pilnai palaiko Lietuvą, kaip fronto valstybę. Jūs ribojatės su Rusijos Kaliningradu, su Baltarusija. Patiriate geopolitinį ir ekonominį spaudimą, kaip ir nuolatines karines bei hibridines grėsmės“, – teigia atvyksta Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
Ką reiškia gyventi šalia Rusijos, pirmininkė patyrė savo kailiu. Vakar jai skrendant į Bulgariją, buvo trikdomas GPS signalas, todėl, kaip rašo užsienio spauda, lėktuvo pilotams teko naudotis popieriniais žemėlapiais. Vėliau bulgarų tarnybos paaiškino, kad trukdžius, tikėtina, sukėlė Rusija.
„Kuomet Lietuva testuojama, visa Europa būna testuojama. Mes esame su jumis visais įmanomais būdais, ir tai dar viena priežastis, dėl ko džiaugiuosi būdama čia su jumis“, – teigia U. von der Leyen.
Bepiločių keliamos problemos
Nausėda papasakojo ir apie „testavimus“ su įskrendančiais bepiločiais. Bepiločiai kelia dideles problemas mūsų gyventojams, nes jeigu jų negalime pastebėti, 10-15 minučių ir jie jau virš Vilniaus.
Von der Leyen paaiškinta, kokius planus Lietuva kuria pasienio stiprinimui. Tiek saugantis nuo nelegalių migrantų, tiek svarstant įrengti karinę gynybos liniją.
„Lietuvos numatyti poreikiai siekia 8 milijardus eurų – tai investicijos, kurios sustiprins mūsų nacionalinę gynybą, sutvirtins Baltijos gynybos liniją ir rems Ukrainą“, – teigia Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
8 milijardus Lietuva iš Briuselio nori skolintis. 7 milijardai tektų pasienio fortifikavimui, o milijardas – pasieniečių poreikiams.
„Reikia papildomai lėšų tam, kad palaikytume aukštą sienos apsaugos lygį. Suprantama, kad ir stebėjimo sistemos reikalauja palaikymo, reikia modernizuoti sistemas, ieškome naujų technologinių sprendimų, naujų technologijų, kad dar geriau stebėti sieną ir reaguoti“, – teigia Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.
Darbai suplanuoti ir pasienyje su Kaliningradu.
„Antidroninės įrangos, stebėsenos, kameros, laivų pirkimas, uoste pradėjome statyti prieplauką, kur laivai švartuojasi. Esame pažengę šitoje dalyje, sienoje su Baltarusija. Su Rusija turime dar daug ką padaryti“, – teigia vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.
Šiuo metu komisija derasi su valstybėmis dėl būsimo daugiamečio Europos sąjungos biudžeto. Jis numatytas rekordinis – 2 trilijonų eurų dydžio. Tiesa, jis įsigalios tik nuo 2028-ųjų.
„Mes pasiūlėme patrigubinti investicijas migracijos problemai ir sienų apsaugai, skiriame didelį dėmesį šiai temai. Norime, kad valstybės, kurios turi sieną su Rusija ir Baltarusija, taip pat sulauktų papildomo finansavimo“, – teigia U. von der Leyen.
Lietuvos kariuomenė praėjusią savaitę ties uždarytais pasienio punktais su Rusija ir Baltarusija jau išdėliojo vadinamuosius drakono dantis – betonines kliūtis.
„Lietuva supranta, kad situacija dabar yra labai pavojinga, labai trapi, ir mes turime galėti aptikti bepiločius, kurie kartas nuo karto įskrenda į mūsų teritoriją, mes turime gebėti juos numušti, jeigu reikia. Tai yra apie mūsų žmonių saugumą ir mes į tai žiūrime labai rimtai“, – teigia G. Nausėda.
Daugiau žiūrėkite aukščiau esančiame video